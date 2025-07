Festspiel-Duell: "Fliegender Holländer" gegen "Saturday Night Fever"

Gleich zwei große Premiere stehen diese Woche nur unweit voneinander entfernt. Am Mittwoch macht die Oper im Steinbruch St. Mararethen den Anfang, tags darauf folgt die Seebühne in Mörbisch

In der Saison 2025 präsentiert die Oper im Steinbruch mit „Der fliegende Holländer“ erstmalig ein Werk Richard Wagners. Der Wiener Regisseur Philipp M. Krenn und Bühnenbildner Momme Hinrichs werden in ihrer Inszenierung der Geschichte um einen verwunschenen Seemann den Steinbruch in ein wogendes, aufpeitschendes Meer samt Geisterschiff verwandeln. Das aus erfahrenen Wagner-Interpreten sowie ambitionierten vielversprechenden Nachwuchstalenten bestehende internationale Ensemble wird von Patrick Lange geleitet. Als Intendant dafür verantwortlich zeichnet einmal mehr Daniel Serafin. Premiere ist am 9. Juli.

"Der fliegende Holländer" © Oper im Steinbruch

Sein Pendant in Mörbisch, Alfons Haider, setzt heuer erneut auf geballte Musical-Power. Nach "Mamma Mia" (2024) und "My Fair Lady" im letzten Jahr steht heuer "Saturday Night Fever" am Spielplan. Von 10. Juli bis 16. August 2025 ist mit dem Musical-Hit von Robert Stigwood & Bill Oakes und der Erfolgs-Musik von The Bee Gees Discofieber auf der Seebühne Mörbisch angesagt. Der Kinofilm löste Ende der 70er eine weltweite Discowelle aus und machte John Travolta in der Rolle des Tony Manero zum Star. Die großen Hits der Bee Gees sind bis heute in den Playlists der Radiostationen vertreten: "Stayin' Alive", "Night Fever", "How Deep Is Your Love", "More Than A Woman" oder "You Should Be Dancing" sind nur einige der weltbekannten Songs, die in "Saturday Night Fever – Das Musical“ Disco-Feeling pur nach Mörbisch bringen werden. Bereits 130.000 Karten sind verkauft und sechs Zusatzvorstellungen eingeschoben.

"Saturday Night Fever" © Seefestspiele Mörbisch

Egal ob man es klassisch oder beschwingt will - im Burgenland kommen alle Festspiel-Gäste voll und ganz auf ihre Rechnung.