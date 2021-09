Panthers jubeln über dritten Saisonsieg

Die Carolina Panthers haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auch das dritte Saisonspiel gewonnen. Mit 24:9 bezwangen sie die Houston Texans, die nach ihrem Auftaktsieg nun bereits die zweite Niederlage kassierten. Überragender Mann war dabei Panthers-Quarterback Sam Darnold mit zwei Touchdown-Läufen und 304 Passing-Yards. Seine liebste Anspielstation war D.J. Moore mit 126 Receiving-Yards.

Sam Darnold's second rushing TD of the night! #KeepPounding



????: #CARvsHOU on @NFLNetwork

????: https://t.co/12dXbqaBVJ pic.twitter.com/V79v6ddxkQ