Colts zählen weiterhin auf Raimann

Offensive Tackle Bernhard Raimann hat trotz seiner in der vergangenen Woche in der National Football League (NFL) schwachen Leistung weiter die Unterstützung von Chefcoach Frank Reich.

Der hatte beim 12:9-Sieg der Indianapolis Colts gegen die Denver Broncos den 25-Jährigen in der Startformation gebracht, Raimann war dann aber in Spielhälfte eins für vier Strafen verantwortlich. Reich setzt nichtsdestotrotz auch im Heimspiel gegen die Jacksonville Jaguars auf ihn.

"Wie bei vielen unserer jungen Spieler ist es ein Prozess", glaubt der Trainer an eine Verbesserung von Raimann. "Sie werden schnell besser, wenn man sie spielen lässt. Und wir glauben, dass er so besser wird." Raimann hatte sich gegen die Broncos in der zweiten Hälfte schon verbessert gezeigt, er stand letztlich über die volle Spielzeit auf dem Rasen. Der gebürtige Wiener war zu Saisonbeginn Ersatzmann von Matt Pryor als Left Tackle gewesen, dieser wechselte gegen Denver aber auf die Position des Right Tackle.

Colts-Offensive schwächelt

In den bisherigen fünf Saison-Matches hat vieles in der Colts-Offensive nicht gestimmt, mit insgesamt 69 Punkten sind sie da das schwächste Team der Liga. "Wir waren nicht gut genug und haben uns damit in eine harte Position manövriert", meinte Colts-Quarterback Matt Ryan, bisher von der Offensive Line nicht wie gewünscht unterstützt.

Wie von Raimann erwartet, wird für einen Sieg gegen Jacksonville also wohl das gesamte Team eine bessere Leistung als vor rund vier Wochen benötigen, als sie den Jaguars auswärts 0:24 unterlegen waren. Es war damals Raimanns zweiter NFL-Einsatz. Gegen die Denver Broncos gab er sein Debüt in der Startformation. Die Jaguars zeigten zuletzt bei einer 6:13-Niederlage gegen Houston eine aber wohl noch schlechtere Leistung als die Colts, sie halten nach fünf Matches bei zwei Siegen und drei Niederlagen.