× Andreas Gabalier: SO hat man ihn noch nie gesehen!

Andreas Gabalier liefert am Freitag seinen neuen Hit "Jukeboxblues“ und gleich einen komplett neuen Look dazu: offenes Hawaii-Hemd, aufgeklebter Schnurrbart und dunkle Locken-Perücke

„Ich wollte unbedingt einen Song schaffen, der das Gefühl von Nostalgie und Freude einfängt.“ Andreas Gabalier liefert am Freitag seinen neuen Hit „Jukeboxblues“ für den er sich nicht nur von den Klängen des Schlagerrocks der 80er Jahre inspirieren ließ, sondern auch gleich mit den Ikonen der Zeit kokettiert.

© Stall Records ×

© Doug Laurent ×

© Doug Laurent ×

Im Video, das am Freitag um 12 Uhr seine Weltpremiere feiert, zeigt sich der Volks-Rock’n’Roller nämlich nicht nur im typischen Elvis-Look oder inmitten heißer Disco-Girls, sondern auch in einer witzigen neuen Rolle: Für eine Zwischensequenz rund um Zeilen wie „Hast du einen Lust auf einen Drink oder Vier“ verkleidet er sich nämlich sogar als cooler Barkeeper. Mit offenem Hawaii-Hemd, einem aufgeklebten Schnurrbart und dunkler Locken-Perücke! So schräg hat man Gabalier wohl noch nie gesehen!

© Doug Laurent ×

© Doug Laurent ×

So ungewohnt der Look, so wohlbekannt ist freilich der Sound: Gabalier bleibt seinem Erfolgs-Schema zwischen Schenkelpracker-Rhythmen, Schihütten-Gaudi und Rock-Einflüssen treu und setzt natürlich auch wieder auf pikante Textzeilen. „Wenn ich bitten muss um einen kleinen Kuss, hab ich keine Garantie, dass ich weinen muss“, heißt es da. Oder „Wenn der Sternestaub den Verstand uns raubt, gibt’s Amore im Jukeboxblues.“

© Doug Laurent ×

© Doug Laurent ×

Am Samstag ist er damit auch bei der Silbereisen Show „Schlagerboom 2024 - Alles funkelt! Alles glitzert!“ dabei (20.15 Uhr, ORF2) und am 31. Oktober 2025 stimmt Gabalier den neuen Hit „Jukeboxblues“ dann auch in der Wiener Stadthalle an. Bei seinem großen oe24-Konzert.