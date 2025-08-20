Anna Carina Woitschack packt über Ehe-Aus mit Stefan Mross aus

Die Sängerin klärt in einem Podcast einen großen Irrtum über ihre gescheiterte Ehe auf.

Im November 2022 gaben Anna-Carina Woitschack (32) und Stefan Mross (49) nach sechs Jahren Beziehung ihre Trennung bekannt. Nun sprach die Schlagersängerin im Podcast „Chefsache mit Oliver Dunk“ von Schlager Radio offen über das Ehe-Aus – und räumte dabei auch mit einem Detail auf, das für Verwirrung sorgte.

Moderator Oliver Dunk verwies auf einen Wikipedia-Eintrag, wonach Woitschack noch den Namen Mross führen würde. „Das stimmt gar nicht, da steht Woitschack“, stellte die Sängerin klar. Ihr Reisepass sei zwar älter, dennoch trage er ihren Geburtsnamen. „Und mein Ausweis ist sowieso abgelaufen.“

Künstlername nie in Frage gestellt

Auf der Bühne habe sie ohnehin nie als Mross auftreten wollen. „Ich heiße schon immer Woitschack und wollte das auch als Künstlerin beibehalten. Man arbeitet ja mit dem Namen, mit der Marke – und das nun seit 13 Jahren“, betonte die 32-Jährige.

Wichtig sei ihr gewesen, nicht den Eindruck zu erwecken, vom prominenten Nachnamen ihres damaligen Ehemannes profitieren zu wollen: „Dem wollte ich klar aus dem Weg gehen.“ Dass sie bis heute häufig als „die Ex von Stefan Mross“ bezeichnet werde, störe sie nicht weiter. „Mir ist das eigentlich egal. Ich habe mir inzwischen eine treue Fangemeinde aufgebaut, die hinter mir steht.“

Keine Reue über die Ehe

Auch rückblickend sieht Woitschack ihre Ehe mit Mross nicht kritisch. „Zu der Zeit war es absolut in Ordnung, sonst hätten wir das beide nicht gemacht. Und es fühlt sich auch jetzt nicht falsch an im Nachhinein.“ Von Groll will sie nichts wissen: „Ich will da nicht böse nachtreten. Ich bin auch dankbar dafür. In jeder Beziehung oder Ehe gehören am Ende immer zwei dazu.“

Die Sängerin erinnert sich durchaus an viele schöne Momente in den gemeinsamen Jahren mit ihrem Ex-Mann. Inzwischen richte sie ihren Blick jedoch nach vorne: „Ich möchte lieber im Hier und Jetzt leben.“