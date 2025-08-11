Matthias Reim meidet Mross-Show – aus DIESEM Grund

Die Musiklegende steht seit Jahren auf seiner Wunschliste, hat aber bisher nie zugesagt. Jetzt packt sein Sohn Julian Reim aus.

Seit Jahren steht Schlagerstar Matthias Reim ganz oben auf der Wunschliste von „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross – doch ein Auftritt des „Verdammt, ich lieb’ dich“-Sängers ließ bisher auf sich warten. In der aktuellen Ausgabe der ARD-Show am 10. August sprach Mross das Thema erneut an – und überraschte mit einem ungewöhnlichen Vorschlag.

In der neunten Sendung der Saison begrüßte der Moderator zahlreiche bekannte Gäste, darunter auch Julian Reim, Sohn von Matthias Reim. Im Gespräch verriet Mross, dass er seinen Vater schon öfter gefragt habe, warum er nie in der Sendung zu Gast war. Julian Reim musste schmunzeln – er habe ihm dieselbe Frage erst vor einer Woche gestellt. Die Antwort seines Vaters sei simpel, wenn auch augenzwinkernd: „Es ist ihm einfach zu früh.“

Keine Ausrede mehr

Hintergrund: „Immer wieder sonntags“ startet jeden Sonntag bereits um 10:03 Uhr – eine Uhrzeit, die offenbar nicht jedermanns Sache ist. Mross jedoch wollte sich mit dieser Ausrede nicht zufriedengeben. Spontan richtete er sich ans Publikum und schlug vor: „Gut, wenn Matthias Reim kommt, dann verschieben wir die Show auf 12 Uhr.“ Die Fans im Studio reagierten mit lautem Applaus – und nun liegt der Ball bei der Schlagerlegende.