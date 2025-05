Nvidia-Boom! Chip-Riese feiert Mega-Comeback – und jagt neue Rekorde!

Nach einem Absturz um 40 % zu Jahresbeginn schießt der Kurs nun wie eine Rakete nach oben. Zeitweise knackte die Aktie sogar den höchsten Stand seit Februar 2025.

In drei Wochen raste die Nvidia-Aktie steil nach oben. Es ging von 96 US-Dollar am 21 April hoch auf 134 US-Dollar am Freitag (+40%). Mit einer Marktkapitalisierung von 3,28 Billionen US-Dollar ist Nvidia jetzt nach Microsoft das zweitgrößte Unternehmen der Welt. Apple, Amazon, Alphabet (Google) und Facebook hat man weit hinter sich gelassen.

Die Gründe für den Aufstieg der Aktie, der manche Analysten noch viel mehr Potential zutrauen, liegen auch in der Politik.

Was treibt den Hype?

Deal-Power aus dem Nahen Osten: NVIDIA sichert sich Mega-Aufträge! Saudi-Arabiens Firma Humain setzt auf Chips des US-Riesen für ein Data-Center-Projekt – gemeinsam mit AMD. Gleichzeitig prüft die US-Regierung unter Donald Trump, ob die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) über eine Million Hochleistungs-Chips importieren dürfen. Das Volumen sprengt Bidens Exportbeschränkungen!

Trump vs. Biden: Die Politik macht‘s möglich! Während Biden KI-Chip-Exporte rigoros drosselte, kippt Trump die Regeln – und feuert so die Tech-Branche an. „Da kommt eine Investitions-Explosion“, frohlockt der Ex-Präsident. Saudi-Arabien soll sogar 1 Billion Dollar in die USA pumpen!

Tech-Index Nasdaq explodiert

Die Börse bebt: Der Tech-Sektor feiert eine Rally: Der Nasdaq 100 legte seit dem April-Tief 20 % zu, der breitere Nasdaq Composite zieht nach. Auch der S&P 500 kletterte auf Februar-Niveau – dank Nvidia & Co. Die Aktie des KI-Champions schloss zuletzt bei 134 US-Dollar.

Experte: „Rekord jagt Rekord!“

Andreas Neuhaus, Börsen-Profi und Leiter des Teams Geldanlage & Märkte des Handelsblatts, ist überzeugt: „Nvidia knüpft an alte Erfolge an – sogar ein neuer Rekord ist denkbar.“