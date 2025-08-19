Bei der Schlagershow ereignen sich immer wieder besondere Dinge.

Autsch, das dürfte ein herber Rückschlag für Moderator und Schlagerstar Stefan Mross sein! Denn ein Star, der immer wieder zur Schlagershow "Immer wieder sonntags" eingeladen wird... kommt einfach nicht!

Mehr zum Thema

Sehnlicher Wunsch

Dabei ist es ein sehnlicher Wunsch von Mross, dass Matthias Reim endlich in seiner Show performt. Doch seit Jahren lässt sich der Kultsänger ("Verdammt ich lieb dich") nicht in das Format locken.

Stefan Mross und seine aktuelle Freundin Eva Luginger. © Getty Images

Sohn lüftet Geheimnis

Hat Reim ein persönliches Problem mit Mross? Nein, aber tatsächlich mit der Show. Das verriet nun Sohn Julian Reim, just als er bei Mross zu Gast war am 10. August.

Tosender Applaus

Der erklärte lachend, warum sein Vater sich nicht blicken lasse: "Es ist ihm einfach zu früh". Mross daraufhin mit der passenden Taktik: "Gut, wenn Matthias Reim kommt, dann verschieben wir die Show auf 12 Uhr!" Der Vorschlag wurde mit tosendem Applaus angenommen vom Publikum.

Eine Reaktion von Matthias Reim gab es dazu allerdings noch nicht.