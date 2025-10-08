Schlagerstar Stefan Mross musste schon einige Schicksalsschläge hinnehmen.

Stefan Mross wirkt im TV immer wie der nette Kerl von nebenan; gut gelaunt, witzig führt er durch seine TV-Sendungen.

Viel ertragen müssen

Immer bestrebt, den Zuseher:innen eine gute Zeit zu bereiten. Doch die Schlagerwelt ist längst nicht so heil, wie sie oft wirkt. Mross hat im Laufe seines Lebens schon einige Familienmitglieder verloren, die ihm nahestanden; jüngst seine Mama, die im August verstarb.

Femizid in Familie

2021 war ein Jahr, in dem sich eine Familientragödie ereignete. Seine Tante Ingrid und Cousine Helga wurden Opfer von Männergewalt, einem Femizid, sie wurden, wie es bei der Gerichtsverhandlung hieß nahezu hingerichtet. Im Vorgarten des Familienheimes fand der brutale Mord an den beiden Frauen satt.

Fragen drängen sich auf

Der Täter sitzt zwar seit Mitte 2022 seine lebenslange Strafe ab, doch nach wie vor sind Fragen ungeklärt. Die brennendste, die sich auch bei anderen Femiziden immer wieder stellt: Wieso konnte der Täter nicht aufgehalten werden? Wie hätte man das brutale Verbrechen verhindern können?

Podcast

Genau diesen Fragen geht der Podcast "Soko Schlager" nach, in dem Bettina Steinke und Janina Kirsch über die heftigsten Verbrechen und Taten in der Schlagerwelt diskutieren. Die zwei Frauen haben es sich in dem "True Crime"-Format zum Ziel gesetzt, aufzuklären und zu informieren.