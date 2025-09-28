Kuss-Show beim ZDF "Fernsehgarten": Andrea Kiewel küsst Stefan Mross auf den Mund

Andrea Kiewel überrascht Stefan Mross im ZDF-"Fernsehgarten" mit einem Kuss auf den Mund – ein Zeichen, dass zwischen den Schlagersendungen keine Rivalität herrscht

Am Sonntag sorgte eine unerwartete Szene im ZDF-"Fernsehgarten" für Aufsehen. Moderatorin Andrea Kiewel (60) gab dem Schlagersänger Stefan Mross (49) plötzlich einen Kuss auf den Mund. Hinter dem Schmatzer steckt keine Konkurrenz, sondern Freundschaft: Mross stellt klar: "Wir lieben uns!"

Keine Rivalität trotz paralleler Sendungen

Obwohl Kiewel sonntags durch den "Fernsehgarten" führt und Mross bei der ARD "Immer wieder sonntags" moderiert, sehen sich beide nicht als Gegner. Mross erklärt: "Es gibt so viele Leute, die sagen, wir seien deswegen Konkurrenten." Der Kuss von Kiewel untermauert dies eindrucksvoll und überraschte die Zuschauer.

Humorvolle Momente im Studio

Vor dem Kuss präsentierte Mross seinen Song "Ja mei Hallelujah – Heut rock ma olle z'samm". Anschließend konnte sich Kiewel einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen: "Wir sind heute hier 5000 – wie viele Zuschauer hast du jeden Sonntag?" Mross antwortete humorvoll: "46.564 begeisterte Zuschauer. Aber dafür bist du im ZDF und wir in der ARD."

Reaktionen aus dem Netz

Das Foto des Kusses verbreitete sich schnell auf der Plattform X. Nutzer kommentierten begeistert und mit Humor: "Fernsehgeschichte" oder auch "Dafür, dass sich Kiewel und Mross hassen, überspielen sie es aber ganz gut."

Trotz der zeitlichen Nähe ihrer Sendungen – Mross geht um 10:03 Uhr auf Sendung, Kiewel zwei Stunden später – zeigen beide, dass von einer Rivalität keine Rede sein kann.