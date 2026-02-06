Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Senta Berger
© Getty Images

Operation

Sohn zitterte um ihr Leben: Senta Bergers schwerer Weg zurück von der Intensivstation

06.02.26, 11:56
Teilen

Die Schauspielerin meldete sich nach ihrem schweren Sturz und einer mehrstündigen Operation bei ihren Fans zurück. 

Für Senta Berger (84) sollte die Verfilmung von Joachim Meyerhoffs „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ eine doppelte Premiere markieren: die Rückkehr vor die Kamera nach dem schmerzlichen Verlust ihres Gatten Michael Verhoeven und die Verkörperung der exzentrischen Großmutter Inge. Doch das Schicksal diktierte eine andere Dramaturgie. Ein schwerer Sturz warf die Grande Dame des deutschen Films unmittelbar vor dem Kinostart aus der Bahn und zwang sie zu einer medizinischen Kraftanstrengung hinter verschlossenen Türen.

Mehr lesen:

Das Risiko der späten Jahre

Die Diagnose – ein Oberschenkelbruch – erforderte einen chirurgischen Eingriff, der in diesem Lebensabschnitt alles andere als Routine ist. Sohn Simon Verhoeven (53) beschrieb die bangen Stunden während der mehrstündigen Operation und die harten Tage auf der Intensivstation gegenüber als eine Zeit des Zitterns. Dass die Schauspielerin den physischen Strapazen mit stoischer Disziplin begegnete, unterstreicht ihren ungebrochenen Charakter: Selbst den schmerzhaften Krankentransport von Hamburg nach München absolvierte sie ohne den Anspruch auf jedwede Sonderbehandlung.

Getragen von kollektiver Wertschätzung

Während das Kinopublikum das hochkarätige Ensemble um Bruno Alexander, Tom Schilling und Karoline Herfurth feiert, erreichen die Rekonvaleszentin in der Reha-Klinik Wellen der Anteilnahme. Senta Berger zeigte sich gegenüber der „Bild“-Zeitung zutiefst gerührt: „Ich bedanke mich für die Anteilnahme und freue mich über die Genesungswünsche. Ebenso die vielen schönen Reaktionen auf unseren Film.“

Ein privates Finale

Trotz der Abwesenheit bei den glanzvollen Premierenfeiern bleibt ein großes Ziel: Senta Berger möchte ihr aktuelles Werk bald gemeinsam mit ihrem Sohn im Kinosaal erleben. Es wäre der versöhnliche Abschluss eines Kapitels, das von persönlicher Trauer und physischer Prüfung gezeichnet war, nun aber in der verdienten Würdigung ihres künstlerischen Schaffens mündet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen