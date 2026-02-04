TV-Beben: „Bridgerton“ stürzt mit der 4. Staffel ab

In 80 Ländern auf Platz 1, aber um über 5 Millionen Views weniger als die 3. Staffel. Die Hit-Serie „Bridgerton“ kämpft um die Fans.

Mit 39,7 Millionen Views weltweit legte die 4. Staffel von „Bridgerton“ den mit Abstand größten Streaming-Start der Woche hin. Platz 1 in 80 Ländern. Trotzdem gibt es bei Netflix nicht nur Jubel. Denn im Vergleich zur dritten „Bridgerton”-Staffel stürzt die prickelnde Serie doch deutlich ab.

© Netflix

© Netflix



45,1 Millionen Views gab es im Mai 2024 in der ersten Woche zum Start von Staffel drei . Als um über 5 Millionen Views mehr als die aktuelle Staffel, die aber in der gesehenen Stundenzahl mit 174,1 Millionen Stunden vor Staffel drei, (165,2 Millionen Stunden) kommt.

© Netflix

Ab 26. Februar ist dann mit weiteren Top Zahlen zu rechnen. Da startet ja der heißersehnte 2. Teil der 4. Staffel.4 weitere Folgen! Dazu wurden von Netflix bereits die Staffeln 5 und 6 fixiert.