Firmen-Pleitef ficht Martin Ho nicht an - neues Lokal für März geplant
© APA/Robert Jäger

Neustart

Firmen-Pleitef ficht Martin Ho nicht an - neues Lokal für März geplant

25.01.26, 15:12
Nach Pleiten, Streit und Lokal-Schließungen meldet sich Wiens Szenegastronom zurück – mitten in der City!  

Wie MeinBezirk.at berichtet, plant Martin Ho noch im ersten Halbjahr die Eröffnung eines neuen Clubs in der Wiener Innenstadt. Der Name: „Ay-Vy“. Ein Sprecher bestätigte die Pläne gegenüber MeinBezirk.at.Erst vor Kurzem musste Hos Kult-Club Pratersauna zusperren. Jetzt der Neustart! Der neue Laden soll Teil der Ay-Vy-Kette sein, deren erster Standort sogar in Dubai eröffnet.Wo genau? Streng geheim! Als möglicher Starttermin gilt März oder April. Ho setzt wieder alles auf Nachtleben – und Wien schaut gespannt zu.

