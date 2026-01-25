Firmen-Pleitef ficht Martin Ho nicht an - neues Lokal für März geplant

Nach Pleiten, Streit und Lokal-Schließungen meldet sich Wiens Szenegastronom zurück – mitten in der City!

Wie MeinBezirk.at berichtet, plant Martin Ho noch im ersten Halbjahr die Eröffnung eines neuen Clubs in der Wiener Innenstadt. Der Name: „Ay-Vy“. Ein Sprecher bestätigte die Pläne gegenüber MeinBezirk.at.Erst vor Kurzem musste Hos Kult-Club Pratersauna zusperren. Jetzt der Neustart! Der neue Laden soll Teil der Ay-Vy-Kette sein, deren erster Standort sogar in Dubai eröffnet.Wo genau? Streng geheim! Als möglicher Starttermin gilt März oder April. Ho setzt wieder alles auf Nachtleben – und Wien schaut gespannt zu.