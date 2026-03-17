Förderung: 28 Mio. Euro für 963 Wohneinheiten

Das Land Niederösterreich unterstützt die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher beim Traum vom Eigenheim In der heutigen Sitzung wurden 963 Wohneinheiten im Eigenheimbereich genehmigt. Für 423 neue Wohneinheiten wurden Darlehen in Höhe von 16 Millionen Euro bewilligt.

Für die Sanierung von 540 Wohneinheiten wurden nicht rückzahlbare Annuitätenzuschüsse in Höhe von 11,6 Millionen Euro auf die Dauer von zehn Jahren und nicht rückzahlbare Einmalzuschüsse in Höhe von nahezu 13.400 Euro genehmigt. „Das Land Niederösterreich unterstützt die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher beim Traum vom Eigenheim. Durch die heutige Genehmigung von 963 Wohneinheiten mit einer Gesamtfördersumme von 27,6 Millionen Euro bekräftigen wir unser Ziel: Wohnen in allen Regionen unserer Heimat soll leistbar und lebenswert bleiben“, so Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Eigentum muss leistbar bleiben

Die Förderung für die Errichtung von Eigenheimen erfolgt in Form eines zinsgünstigen Darlehens. Dieses wird wahlweise mit einer Laufzeit von 27,5 oder 34,5 Jahren gewährt und ist mit lediglich 1 Prozent pro Jahr im Nachhinein verzinst. Damit wird sichergestellt, dass der Traum vom Eigenheim langfristig finanzierbar und leistbar bleibt.

Sanierung bestehender Gebäude – weniger Bodenverbrauch, mehr Nachhaltigkeit

Die Sanierung bestehender Gebäude leistet einen wichtigen Beitrag zur Reduktion des Bodenverbrauchs und zur Schonung wertvoller Flächen. Wer eine Sanierung mittels Darlehen finanziert, wird gezielt unterstützt: Das Land gewährt einen Annuitätenzuschuss in Höhe von 4 Prozent über einen Zeitraum von zehn Jahren und trägt damit spürbar zur finanziellen Entlastung der Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer bei.

Neue Wohnungsförderungsrichtlinien

Die neuen Wohnbauförderungsrichtlinien in Niederösterreich bringen sowohl für den Neubau von Eigenheimen als auch für Sanierungen wichtige Änderungen. Im Bereich Eigenheim Neubau wurden die Heizwärmebedarf-Werte (HWB) an die Vorgaben der NÖ Bauordnung und der OIB-Richtlinien angepasst. Neu ist auch die Förderung von Stromspeichern für Photovoltaikanlagen, um die Eigenstromnutzung zu erhöhen und das Stromnetz zu entlasten.

Bei der Eigenheim Sanierung wurden ebenfalls die HWB-Werte angepasst und Stromspeicher für PV-Anlagen gefördert. Zusätzlich gibt es künftig eine Förderung für zentrale Wohnraumlüftungen mit Wärmerückgewinnung. Neu eingeführt wird außerdem die Maßnahme „Reconstructing“ - sie ermöglicht bei stark beschädigter oder nicht mehr sanierungsfähiger Bausubstanz einen weitgehenden Abbruch und anschließenden Neubau auf derselben Liegenschaft. Damit sollen bereits versiegelte Flächen revitalisiert und zusätzliche Bodenversiegelung vermieden werden.