362.000 nextbike-Ausleihen allein letztes Jahr zeigen, dass nextbike-Räder Teil der Alltagsmobilität geworden sind

Mit den ersten warmen Frühlingstagen startet Niederösterreich in die neue Rad-Saison. Über 1.150 nextbike-Leihräder an 240 Verleihstationen im gesamten Bundesland sorgen wieder dafür, dass Frischluft- und Zweirad-Freunde flexibel, kostengünstig und schnell von A nach B kommen.

Praktischer Teil der Alltagsmobilität

"Die Nachfrage ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen, allein im Jahr 2025 konnten 362.000 Ausleihen verbucht werden. Das zeigt, dass unsere nextbike-Räder ein beliebter und praktischer Teil der Alltagsmobilität unserer Landsleute geworden sind“, betont Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ).

Geradelte Kilometer eintragen

Pünktlich zum Saisonauftakt geht auch die beliebte Mitmachaktion „Niederösterreich radelt“ in die nächste Runde. Ab 20. März sind wieder alle Niederösterreicher eingeladen, ihre geradelten Kilometer einzutragen. Dabei zählt jede Fahrt – ganz gleich, ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder in der Freizeit.

Early-Bird-Gewinnspiel zum Start

Zum Start wartet ein Early-Bird-Gewinnspiel auf alle, die zwischen 20. und 31. März zumindest einmal Kilometer eintragen. Zusätzlich sorgt die Challenge „Anradeln“ für weitere Motivation: Wer bis Ende April mindestens 50 Kilometer sammelt, sichert sich zusätzliche Gewinnchancen. Auch im weiteren Saisonverlauf warten wieder zahlreiche Aktionen und attraktive Preise – darunter Fahrräder, praktisches Zubehör und Gutscheine.

„Mit ‚Niederösterreich radelt‘ und unseren nextbike-Angeboten schaffen wir niederschwellig und unkompliziert Anreize, das Fahrrad regelmäßig im Alltag zu nutzen. Genau diese Verbindung aus Bewegung, Motivation und einfacher Nutzung macht unsere Angebote so attraktiv“, betont Radland Niederösterreich-Geschäftsführerin Susanna Hauptmann.