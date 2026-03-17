Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Häftlings-Suizid in Stein: Justizwache-Beamte suspendiert
© ORF

Justiz-Skandal

Häftlings-Suizid in Stein: Justizwache-Beamte suspendiert

17.03.26, 11:00
Teilen

Große Unruhe in der Justizanstalt Stein: Nach dem Suizid eines Häftlings in der Nacht auf Freitag wurden am Montag mehrere Justizwachebeamte vorläufig suspendiert.  

Der Vorwurf lautete auf schwere Dienstpflichtverletzungen und möglicherweise sogar strafbare Handlungen. Die Beamten sollen ihre vorgeschriebenen Kontrollpflichten der Hafträume schlicht ignoriert haben. Eine Sachverhaltsdarstellung ging bereits an die Staatsanwaltschaft Krems.

Obduktion angeordnet

Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion des Verstorbenen angeordnet – ein Ergebnis lag am Montagabend noch nicht vor. Die Justizanstalt betont, vollumfänglich mit den Behörden zu kooperieren. Weitere Details werden vorerst unter Verschluss gehalten, um die Verfahren nicht zu gefährden.

Volksanwaltschaft schlägt Alarm

Der Vorfall wirft ein grelles Licht auf die Zustände im Hochsicherheitstrakt: Die Volksanwaltschaft hatte bereits am Freitag von „alarmierenden Suizidzahlen" gesprochen und prekäre Haftbedingungen angeprangert. Der Druck auf die Justiz wächst.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen