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Stadtamtsdirektor Mag. Gernot Zottl, MBA und LAbg. Bürgermeister Mag. Christian Samwald in Ternitz
© Instagram/ternitz_official

Revitalisierung

Baustart: Ternitz erneuert "Dreiersiedlung"

17.05.26, 17:30
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Großumbau in Ternitz! Die historische Dreiersiedlung wird umfassend modernisiert, der Baustart dazu ist nun offiziell erfolgt. 

An der Dreiersiedlung in Ternitz - einst luxuriöse Arbeiterwohnungen aus den 1940er-Jahren - nagt nach acht Jahrzehnten der Zahn der Zeit. Mit dem Bau des neuen Landeskindergartens in der Dr. Karl Rennerstraße hat die Stadt nun den Impuls für eine umfassende Modernisierung gesetzt: Zwei alte Häuser werden abgerissen, an ihrer Stelle entstehen frische Neubauten.

In den nächsten Bauabschnitten wird nicht nur Wohnraum modernisiert, sondern auch eine neue Wohngruppe geschaffen. Die Stadtgemeinde setzt dabei auf eine vollständige bauliche und technische Revitalisierung der Objekte, damit die Siedlung ihren historischen Gartenstadt-Charme behält und gleichzeitig modernen Wohnkomfort bietet.

Beginn einer neuen Ära

"Die Dreiersiedlung ist tatsächlich eine der schönsten Lagen in Ternitz – ein Sonnenhang mit viel Natur und hervorragender Infrastruktur wie Kindergärten, Schulen und Einkaufsmöglichkeiten in Geh- oder Radfahrdistanz sowie den Bahnhof Pottschach samt regionalen Buslinien praktisch vor der Haustüre. Gemeinsam mit der Eigentümerin SAG Schwarzatal wollen wir die Siedlung wieder voranbringen und attraktive Wohnmöglichkeiten in intakter Umgebung schaffen," erklärt LAbg. Bürgermeister Mag. Christian Samwald die Ziele des Bauvorhabens. 

Die Dreiersiedlung entstand zwischen 1940 und 1947 und zählte ursprünglich 408 Wohnungen. Damals schon überdurchschnittlich ausgestattet mit Fließwasser und eigenen Toiletten, beherbergt sie heute 384 Wohnungen. Die Modernisierung erfolgt Schritt für Schritt, um den Bewohnern weiterhin ein lebenswerteres Zuhause zu bieten.

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