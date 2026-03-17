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Wien Energie startet mit starkem Plus bei Sonnenstrom in den Frühling
© Wien Energie

Sonnige Märztage

Wien Energie startet mit starkem Plus bei Sonnenstrom in den Frühling

17.03.26, 11:08
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Nach einem ungewöhnlich trüben Winter meldet sich die Sonne in Wien zurück und kurbelt sofort die Ökostromproduktion an. Die Photovoltaikanlagen von Wien Energie haben Anfang März deutlich mehr Energie als noch im Februar geliefert.

Wochenlang lag Wien unter einer grauen Decke. Nebel, Hochnebel und kaum Sonne prägten den trübsten Winter seit drei Jahrzehnten in Wien. Das drückt nicht nur auf die Stimmung, sondern auch auf die Sonnenstromproduktion in der Stadt.

Wien hat den grausten Winter seit 30 Jahren erlebt.

Wien hat den grausten Winter seit 30 Jahren erlebt.

© Getty Images

Frühling bringt kräftigen Schub

Mit den ersten kräftigen Sonnenstrahlen sind auch die Wien Energie-Photovoltaikanlagen in der Stadt in den Frühling gestartet. Vom 1. bis zum 9. März lieferten sie rund 1.440 MWh sauberen Ökostrom – und damit ein deutliches Plus von etwa 50 Prozent zum noch winterlichen Februar. In den ersten neun Februartagen waren es nämlich nur rund 940 MWh, die aus Sonnenkraft gewonnen wurden.

So zeigt sich: Wenn die Sonne stärker zurückkehrt, legt auch die Photovoltaik in Wien eindrucksvoll an Kraft zu. Über die kommenden sonnigeren Monate steigt die Produktion weiter deutlich an. Insgesamt kann Wien Energie durch Windkraft, Wasserkraft und Solarenergie bereits jetzt umgerechnet den Strombedarf von mehr als 950.000 Wiener Durchschnittshaushalten decken.

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