Maibaum trifft 16-jährigen Feuerwehrmann am Kopf

Junger Feuerwehrmann wurde am Kopf getroffen

In Niederösterreich ist ein junger Feuerwehrmann beim Maibaum-Aufstellen schwer verletzt worden.

Ins Spital geflogen

Laut einem "NÖN"-Bericht brach der Stamm in Seitenstetten (Bezirk Amstetten) entzwei und traf den 16-Jährigen am Kopf. Er wurde ins Spital geflogen. In Tulbing (Bezirk Tulln) sägten zwei junge Männer einen Maibaum um, der eine Person beim Umfallen nur knapp verfehlte, so die Polizeidirektion Niederösterreich.

Männer im Alter von 21 und 23 Jahren

Nachdem die Männer im Alter von 21 und 23 Jahren den Baum mit einer Motorsäge umgeschnitten hatten, verfolgte eine 42-Jährige die beiden zu ihrem Fahrzeug. Die Frau wollte den Beifahrer anhalten - als die zwei jedoch mit dem Pkw wegfuhren, wurde sie etwa zwei bis drei Meter mitgeschleift. Sie blieb unverletzt. Der Lenker war laut Polizei alkoholisiert und ist seinen Führerschein nun los. Es wurden Anzeigen erstattet.