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Diese ESC-Ausgaben gelten als verschwunden
© APA/HANS KLAUS TECHT

Lost Media

Diese ESC-Ausgaben gelten als verschwunden

27.04.26, 16:41
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Es klingt ein wenig nach Internet-Meme oder Verschwörungstheorie - aber zwei Ausgaben des Eurovision Song Contests sind in der 70-jährigen Geschichte des Bewerbs praktisch spurlos verschwunden.

Von der allerersten Edition 1956 in der Schweiz und dem Bewerb 1964 in Dänemark existieren heute nur mehr Fotos und kurze Clips. Nun wendet sich die Rundfunkunion EBU an die Fans, um das Rätsel der Geister-ESCs zu lösen.

Weder die Schweizer SRG, noch der dänische DR haben in ihren Archiven die komplette Aufzeichnung der beiden Song Contest-Ausgaben in Lugano 1956 und Kopenhagen 1964. In den frühen Phasen des Fernsehens waren die Bänder und damit die Archivierung noch teuer, weshalb bisweilen Aufnahmen gelöscht wurden. "Nun ist die Jagd eröffnet, um sie zu finden - wo auch immer auf der Welt sie sich verstecken", gab die EBU am Montag via Aussendungen den Startschuss.

Man setze etwa auf Privatsammlungen, alte Filmrollen oder eine alte Kiste irgendwo auf einem Dachboden. "Die EBU glaubt, dass Kopien - oder Fragmente - dieser Shows noch immer existieren könnten", zeigt man sich optimistisch. Selbst kurze Ausschnitte könnten helfen, die ESC-Geschichte ein bisschen zu vervollständigen.

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