Kein Betten-Alarm zum ESC: Genug Platz für alle!

Die Österreichische Hotelvereinigung (ÖHV) stellt per Aussendung klar, dass in Wien genügend Unterkunftskapazität rund um den Eurovision Song Contest zur Verfügung steht.

Der Österreichischen Hotelvereinigung (ÖHV) nach ist Wien für den Eurovision Song Contest (ESC) bestens gewappnet. Denn vom 12. bis 16. Mai sind noch genügend Hotelbetten frei - soll heißen: Wien ist (noch) nicht ausgebucht.

"Der Song Contest regt die Fantasie offenbar sehr an. Zwar sind viele Hotels in Wien - wie jedes Jahr - auch in diesem Mai gut gebucht. Von ausgebucht kann aber keine Rede sein", betont ÖHV-Generalsekretär Dr. Markus Gratzer. Mit rund 85.000 Betten sei die Stadt top gerüstet. Selbst wenn alle 15.000 Gäste des Finalabends in der Stadthalle jeweils vier Begleitpersonen mitbringen würden, blieben noch rund 10.000 Betten frei.

"Das geht sich leicht aus! Wir haben auch genug freie Betten für alle, die nicht zum Song Contest wollen", beruhigt Gratzer all jene, die gegensätzliche Informationen vernommen haben.

Freie Betten in allen Preisklassen

Bis dato finden sich über das gesamte Stadtgebiet verteilt freie Zimmer in allen Preisklassen. Besonders stark gefragt sind günstigere Unterkünfte, dennoch müssen Song-Contest-Fans nicht auf ausgefallene Alternativen wie "Möbel- oder Freudenhäuser" ausweichen, wie es in der offiziellen Presseaussendung heißt. Dass dennoch manche Firmen suggerieren, Wien sei voll belegt, zeigt vor allem eines: Die Begeisterung für das bunte Musikspektakel ist schon jetzt enorm.

"Dieser Song Contest wird alle Grenzen sprengen! An dieses Fest werden wir uns noch lange erinnern und unsere Hotels freuen sich schon wahnsinnig auf die Gäste aus aller Welt und die Lebensfreude, die sie mitbringen", so Gratzer abschließend.