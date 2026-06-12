VHS-Bildungssommer – ein vielfältiges Kursprogramm

An den Wiener Volkshochschulen wird auch im Sommer Bildung großgeschrieben. Mit einem vielseitigen Programm für alle Altersgruppen kann die heiße Jahreszeit in Wien beginnen.

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Der Sommer in Wien ist die perfekte Einladung, einen Gang zurückzuschalten – und gleichzeitig Neues zu entdecken. Die Wiener Volkshochschulen zeigen auch 2026, wie sich Lernen, Bewegung und Begegnung entspannt verbinden lassen. Ganz ohne Prüfungsangst oder Leistungsdruck – dafür mit Neugier, Freude und Sommerfeeling.

Sprachen lernen

Ob drinnen oder draußen, kreativ oder aktiv, konzentriert oder spielerisch: Tausende Bildungsangebote im Sommer laden dazu ein, den Kopf freizubekommen, sich selbst etwas Gutes zu tun und den sommerlichen Wissensgenuss in Wien zu erleben.

Als größte Sprachschule Wiens bietet die VHS auch im Sommer zahlreiche Sprachkurse – von Deutsch über Japanisch bis Italienisch, vom Urlaubswortschatz bis zur Konversation für Fortgeschrittene. Viele Kurse sind speziell für den Urlaub ausgerichtet, so etwa Französisch, Kroatisch, Italienisch, Griechisch, Spanisch, Portugiesisch, Norwegisch oder Türkisch "für die Reise". Hier lernt man die wichtigsten Vokabeln und Redewendungen für den anstehenden Urlaub – von der Ankunft über Verkehrsmittel und Wege finden bis hin zum Essen, Trinken und Einkaufen.

Bewegung und Kreativität

Der Sommer in Wien ist die perfekte Einladung, einen Gang zurückzuschalten – und gleichzeitig Neues zu entdecken. Die Wiener Volkshochschulen zeigen auch 2026, wie sich Lernen, Bewegung und Begegnung entspannt verbinden lassen © Ludwig Schedl

Wer sich im Sommer körperlich fit halten möchte, ist bei Body Fit, Dance-Fitness, Hip Hop oder ruhigeren Bewegungsformen wie Yoga und Qi Gong richtig. Auch die eigene Kreativität zu entfalten wird mit der VHS ganz einfach – etwa mit Bleistift, Pinsel, Kamera, Nähnadel, Kalligrafie-Pinsel oder Töpferscheibe.

Mit Jodeln in den Sommer!

Jodeln, die archaische Gesangsform der Alpen, macht Spaß, weckt ungeahnte Kräfte und verbindet Menschen untereinander. Für das Treffen sind keine Vorkenntnisse erforderlich, besonders Anfänger*innen sind herzlich willkommen.

Wann: Do, 25.06.2026, 16:00 - 18:00 Uhr

Wo: VHS Wiener Urania, Uraniastraße 1, 1010 Wien

Akrobatik für Kinder – verschiedene Altersgruppen

Menschliche Pyramiden bauen, Figuren machen und mit Gleichgewicht und Schwerkraft spielen: In der Akrobatik wird mit dem "Gerät Körper" gearbeitet und es gibt dadurch schier unendliche Möglichkeiten. Kinder lernen, auf dem Kopf zu stehen, sich zu rollen, Räder zu schlagen und verbessern dadurch ihre Körperspannung und Beweglichkeit.

Wann und wo: im Sommer an mehreren VHS-Standorten, z.B. Brigittenau, VHS am Sophienpark

Selbstverteidigung für Senior*innen 60plus

Gerade im Alter wächst bei vielen Menschen das Unsicherheitsgefühl – ein Selbstverteidigungskurs kann das Selbstvertrauen stärken und vermittelt wichtige Techniken wie Ausweich-, Abwehr- und Befreiungsübungen und Strategien zum Selbstschutz.

Wann: Fr, 12.06.2026 - 19.06.2026, 16:00 - 17:30 Uhr

Wo: VHS Heiligenstadt, Heiligenstädter Str. 155, 1190 Wien

Stressfrei durch den Sommer. Mentale Gesundheit im Alltag

Teilnehmer*innen lernen, typische Stressfaktoren im Sommer zu erkennen und gezielt gegenzusteuern. So kann der Sommer als echte Ressource genutzt werden. Praxisnah, wissenschaftlich fundiert und mit konkreten Techniken für den Alltag.

Wann: Mi+Do, 15.07.2026 + 16.07.2026, 17:00 - 21:00 Uhr

Wo: VHS Floridsdorf, Angerer Straße 14, 1210 Wien

Kurse im Freien – Lernen, wo der Sommer ist

Warum Klimaanlage, wenn es Parks, Plätze und Grätzel gibt? Die Wiener Volkshochschulen verlegen viele Angebote bewusst nach draußen. Bewegung, frische Luft und Lernen im eigenen Tempo – mitten im sommerlichen Wien.

Ausgleichsgymnastik mit Hits aus den 70ern bis 80ern

Teilnehmer*innen lernen mit gezielten Bewegungsübungen einseitigen Belastungen im Alltag entgegenzuwirken. Dieses Training ermöglicht, die Haltung, Beweglichkeit, Kraft und Kondition zu verbessern. Geübt wird zu Hits aus den 70ern und 80ern auf der Dachterrasse der Wiener Urania.

Wann: Mo, 29.06.2026 - 27.07.2026, 19:00 - 20:00 Uhr

Wo: VHS Wiener Urania, Uraniastraße 1, Dachterrasse, 1010 Wien

Wildkräuterwanderung: Kräuter finden mitten in Wien

Bei einem Spazierganz entdecken die Teilnehmer*innen die Vielfalt an essbaren Pflanzen und Wildkräutern in unserer Umgebung und erhalten Tipps zu deren Verwendung in der Küche.

Wann und wo: im Sommer an mehreren Terminen und Orten

Fotowalk „Summer in the City"

Der Fotowalk beginnt mit einer kurzen Einführungsrunde und Informationen zur Fototechnik. Danach zieht die Gruppe los und erkundet die Stadt und ihre vielfältigen Perspektiven. Die Kursleitung steht mit Rat sowie Tipps und Tricks zu Verfügung und zeigt gerne besonders ansprechende Motive auf.

Wann: Di, 14.07.2026, 17:00 - 20:00 Uhr

Treffpunkt: Haupteingang Wiener Staatsoper, Opernring 2, 1010 Wien

Kostenlose Bildung im Grätzel in Kooperation mit den Bezirksvorstehungen

Gemeinsam mit den Bezirksvorstehungen bringen die Wiener Volkshochschulen Bildung dorthin, wo die Menschen leben. Mehr als hundert Angebote im Sommer können kostenlos besucht werden. Das Angebot ist bunt gefächert und umfasst neben vielseitigen Kursen für Erwachsene auch Kinderangebote. Bewegungskurse, Fotowalks, Handyberatung, verschiedene Sprachen zum Kennenlernen, Zeichen- und Malkurse und vieles mehr sind diesen Sommer dabei.

Hoopdance: Kurs im Freien in der Parkanlage Herderpark

Hula-Hoop ist mehr, als einen Plastikreifen am Bauch zu drehen. Hoopdance verbindet Tanz, Spaß an der Musik und einfache Choreografien mit dem Hula-Hoop-Reifen. Der Kurs im Herderpark ist auch für Anfänger*innen geeignet, die die Grundlagen kennenlernen wollen.

Wann: Do, 09.07.2026, 17:00 - 18:30 Uhr

Wo: Herderpark, 1110 Wien

Einfachen Bikini häkeln

Gehäkelte Bikinis sind im Trend. In diesem Kurs lernen Teilnehmer*innen alle wichtigen Schritte – vom Lesen der Häkelanleitung bis zur Fertigstellung des Bikinis. Die erfahrene Kursleiterin begleitet mit Wissen und Tipps.

Wann: Do, 16.07.2026, 09:00 - 11:00 Uhr

Wo: VHS Meidling, Längenfeldgasse 13-15, 1120 Wien

Smartphone Club

Dieser Kurs richtet sich an alle, die beim Umgang mit dem Handy noch Hilfe brauchen. In angenehmer Atmosphäre haben Teilnehmer*innen die Gelegenheit, Handy-Vorkenntnisse und bereits Gelerntes zu wiederholen, zu festigen und zu üben.

Wann: Mo, 03.08.2026, 10:00 - 12:00 Uhr

Wo: VHS Liesing, Liesinger Platz 3, 1230 Wien

Zusätzlich finden einige kostenlose Kurse in Kooperation mit wohnpartner Wien statt. Alle Sommerkurse sind zu finden unter www.vhs.at/sommer.