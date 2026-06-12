Bildung
VHS-Bildungssommer – ein vielfältiges Kursprogramm
Der Sommer in Wien ist die perfekte Einladung, einen Gang zurückzuschalten – und gleichzeitig Neues zu entdecken. Die Wiener Volkshochschulen zeigen auch 2026, wie sich Lernen, Bewegung und Begegnung entspannt verbinden lassen. Ganz ohne Prüfungsangst oder Leistungsdruck – dafür mit Neugier, Freude und Sommerfeeling.
Sprachen lernen
Ob drinnen oder draußen, kreativ oder aktiv, konzentriert oder spielerisch: Tausende Bildungsangebote im Sommer laden dazu ein, den Kopf freizubekommen, sich selbst etwas Gutes zu tun und den sommerlichen Wissensgenuss in Wien zu erleben.
Als größte Sprachschule Wiens bietet die VHS auch im Sommer zahlreiche Sprachkurse – von Deutsch über Japanisch bis Italienisch, vom Urlaubswortschatz bis zur Konversation für Fortgeschrittene. Viele Kurse sind speziell für den Urlaub ausgerichtet, so etwa Französisch, Kroatisch, Italienisch, Griechisch, Spanisch, Portugiesisch, Norwegisch oder Türkisch "für die Reise". Hier lernt man die wichtigsten Vokabeln und Redewendungen für den anstehenden Urlaub – von der Ankunft über Verkehrsmittel und Wege finden bis hin zum Essen, Trinken und Einkaufen.
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Bewegung und Kreativität
Wer sich im Sommer körperlich fit halten möchte, ist bei Body Fit, Dance-Fitness, Hip Hop oder ruhigeren Bewegungsformen wie Yoga und Qi Gong richtig. Auch die eigene Kreativität zu entfalten wird mit der VHS ganz einfach – etwa mit Bleistift, Pinsel, Kamera, Nähnadel, Kalligrafie-Pinsel oder Töpferscheibe.
Mit Jodeln in den Sommer!
Jodeln, die archaische Gesangsform der Alpen, macht Spaß, weckt ungeahnte Kräfte und verbindet Menschen untereinander. Für das Treffen sind keine Vorkenntnisse erforderlich, besonders Anfänger*innen sind herzlich willkommen.
Wann: Do, 25.06.2026, 16:00 - 18:00 Uhr
Wo: VHS Wiener Urania, Uraniastraße 1, 1010 Wien
Akrobatik für Kinder – verschiedene Altersgruppen
Menschliche Pyramiden bauen, Figuren machen und mit Gleichgewicht und Schwerkraft spielen: In der Akrobatik wird mit dem "Gerät Körper" gearbeitet und es gibt dadurch schier unendliche Möglichkeiten. Kinder lernen, auf dem Kopf zu stehen, sich zu rollen, Räder zu schlagen und verbessern dadurch ihre Körperspannung und Beweglichkeit.
Wann und wo: im Sommer an mehreren VHS-Standorten, z.B. Brigittenau, VHS am Sophienpark
Selbstverteidigung für Senior*innen 60plus
Gerade im Alter wächst bei vielen Menschen das Unsicherheitsgefühl – ein Selbstverteidigungskurs kann das Selbstvertrauen stärken und vermittelt wichtige Techniken wie Ausweich-, Abwehr- und Befreiungsübungen und Strategien zum Selbstschutz.
Wann: Fr, 12.06.2026 - 19.06.2026, 16:00 - 17:30 Uhr
Wo: VHS Heiligenstadt, Heiligenstädter Str. 155, 1190 Wien
Stressfrei durch den Sommer. Mentale Gesundheit im Alltag
Teilnehmer*innen lernen, typische Stressfaktoren im Sommer zu erkennen und gezielt gegenzusteuern. So kann der Sommer als echte Ressource genutzt werden. Praxisnah, wissenschaftlich fundiert und mit konkreten Techniken für den Alltag.
Wann: Mi+Do, 15.07.2026 + 16.07.2026, 17:00 - 21:00 Uhr
Wo: VHS Floridsdorf, Angerer Straße 14, 1210 Wien
Kurse im Freien – Lernen, wo der Sommer ist
Warum Klimaanlage, wenn es Parks, Plätze und Grätzel gibt? Die Wiener Volkshochschulen verlegen viele Angebote bewusst nach draußen. Bewegung, frische Luft und Lernen im eigenen Tempo – mitten im sommerlichen Wien.
Ausgleichsgymnastik mit Hits aus den 70ern bis 80ern
Teilnehmer*innen lernen mit gezielten Bewegungsübungen einseitigen Belastungen im Alltag entgegenzuwirken. Dieses Training ermöglicht, die Haltung, Beweglichkeit, Kraft und Kondition zu verbessern. Geübt wird zu Hits aus den 70ern und 80ern auf der Dachterrasse der Wiener Urania.
Wann: Mo, 29.06.2026 - 27.07.2026, 19:00 - 20:00 Uhr
Wo: VHS Wiener Urania, Uraniastraße 1, Dachterrasse, 1010 Wien
Wildkräuterwanderung: Kräuter finden mitten in Wien
Bei einem Spazierganz entdecken die Teilnehmer*innen die Vielfalt an essbaren Pflanzen und Wildkräutern in unserer Umgebung und erhalten Tipps zu deren Verwendung in der Küche.
Wann und wo: im Sommer an mehreren Terminen und Orten
Fotowalk „Summer in the City"
Der Fotowalk beginnt mit einer kurzen Einführungsrunde und Informationen zur Fototechnik. Danach zieht die Gruppe los und erkundet die Stadt und ihre vielfältigen Perspektiven. Die Kursleitung steht mit Rat sowie Tipps und Tricks zu Verfügung und zeigt gerne besonders ansprechende Motive auf.
Wann: Di, 14.07.2026, 17:00 - 20:00 Uhr
Treffpunkt: Haupteingang Wiener Staatsoper, Opernring 2, 1010 Wien
Kostenlose Bildung im Grätzel in Kooperation mit den Bezirksvorstehungen
Gemeinsam mit den Bezirksvorstehungen bringen die Wiener Volkshochschulen Bildung dorthin, wo die Menschen leben. Mehr als hundert Angebote im Sommer können kostenlos besucht werden. Das Angebot ist bunt gefächert und umfasst neben vielseitigen Kursen für Erwachsene auch Kinderangebote. Bewegungskurse, Fotowalks, Handyberatung, verschiedene Sprachen zum Kennenlernen, Zeichen- und Malkurse und vieles mehr sind diesen Sommer dabei.
Hoopdance: Kurs im Freien in der Parkanlage Herderpark
Hula-Hoop ist mehr, als einen Plastikreifen am Bauch zu drehen. Hoopdance verbindet Tanz, Spaß an der Musik und einfache Choreografien mit dem Hula-Hoop-Reifen. Der Kurs im Herderpark ist auch für Anfänger*innen geeignet, die die Grundlagen kennenlernen wollen.
Wann: Do, 09.07.2026, 17:00 - 18:30 Uhr
Wo: Herderpark, 1110 Wien
Einfachen Bikini häkeln
Gehäkelte Bikinis sind im Trend. In diesem Kurs lernen Teilnehmer*innen alle wichtigen Schritte – vom Lesen der Häkelanleitung bis zur Fertigstellung des Bikinis. Die erfahrene Kursleiterin begleitet mit Wissen und Tipps.
Wann: Do, 16.07.2026, 09:00 - 11:00 Uhr
Wo: VHS Meidling, Längenfeldgasse 13-15, 1120 Wien
Smartphone Club
Dieser Kurs richtet sich an alle, die beim Umgang mit dem Handy noch Hilfe brauchen. In angenehmer Atmosphäre haben Teilnehmer*innen die Gelegenheit, Handy-Vorkenntnisse und bereits Gelerntes zu wiederholen, zu festigen und zu üben.
Wann: Mo, 03.08.2026, 10:00 - 12:00 Uhr
Wo: VHS Liesing, Liesinger Platz 3, 1230 Wien
Zusätzlich finden einige kostenlose Kurse in Kooperation mit wohnpartner Wien statt. Alle Sommerkurse sind zu finden unter www.vhs.at/sommer.
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