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Japan-Tag in der Donaustadt

Maiko in Kimono mit traditionellem Make-up und rotem Regenschirm in Kyoto, Japan.
© Getty Images
Mit Kultur, Kulinarik und Mitmach-Programm verspricht das Japanische Sommerfest am 30. August einen besonderen Nachmittag für alle Japan-Fans in Wien.
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Am 30. August steigt in der Donaustadt für mehrere Stunden ein buntes Event voller Kultur, Kulinarik und bester Unterhaltung. Beim Sommerfest "NATSUMATSURI" lädt die Japanische Gesellschaft in Österreich von 12 bis 16 Uhr in die Japanische Internationale Schule in der Prandaugasse 2. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie – von traditioneller Koto-Musik über Tanzvorführungen bis hin zu Karate- und Samurai-Kampfkunst-Darbietungen.

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Wer nicht nur zuschauen will, kann bei verschiedenen Workshops und Spielen selbst aktiv werden. Auch eine traditionelle Teezeremonie sorgt für authentische Einblicke in die japanische Kultur. Ziel der Veranstaltung ist es, die besondere Atmosphäre eines japanischen "Matsuri" nach Wien zu bringen.

Für das passende Japan-Feeling sorgen überdies authentische Speisen und Getränke, darunter auch allseits beliebte Spezialitäten wie Onigiri. Zudem sind Verkaufsstände und die Japanische Botschaft mit einem eigenen Informationsstand vertreten. Für ein stimmungsvolles Finale sorgt zum Abschluss ein gemeinsam begangener Bon-Odori-Tanz, um kollektiv den Sommer zu feiern.

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