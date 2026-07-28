Sensation! Weißer Hirsch in Wien gesichtet

Vor Kurzem kam es zu einer außergewöhnlichen Wildtier-Sichtung im Nordosten Wiens, wo nahe des Norbert-Scheed-Waldes ein seltenes weißes Rotwild entdeckt wurde.

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Wer auf den Feldern am Wiener Stadtrand unterwegs ist, rechnet wohl kaum mit einem derartigen Anblick. Doch genau dort kreuzte ein fast schneeweißes Wildtier den Weg von Alexander Längauer - und verschwand kurz darauf in einem Maisfeld. "Hab ich das gerade geträumt oder war dieses Tier tatsächlich weiß?", schoss es dem Mann durch den Kopf. Blitzschnell versteckte sich der professionelle Wildlife-Fotograf hinter einem Busch, wo er seine Kamera einrichtete. Und tatsächlich: Wenige Minuten später zeigte sich das Wild erneut, dabei ließ es sich von der Linse einfangen.

Ein weißer Hirsch im Norbert-Scheed-Wald in der Donaustadt. © 3anger.at/Alexander Längauer

Zunächst hielt Längauer das Tier für ein Reh. Bei genauerer Betrachtung jedoch stellte sich heraus, dass Größe und Körperbau klar für ein Rotwild sprechen. Experten gehen davon aus, dass es sich um eine junge Hirschkuh handelt, die aus den Donauauen in den Wiener Norden gelangt sein könnte. Spannend: Die helle Fellfarbe dürfte nicht auf Albinismus zurückzuführen sein. Auffällig sind die dunklen Augen, die dunkle Nase und die dunklen Hufe. Diese Merkmale sprechen für sogenannten Leuzismus – eine seltene genetische Besonderheit, bei der das Fell weiß erscheint, das Tier aber gesundheitlich weitgehend unbeeinträchtigt bleibt.

Eine unerwartete Begegnung am Feldrain. © 3anger.at/Alexander Längauer

Ein ausführlicher Bericht zu der seltenen Begegnung mit dem weißen Hirschen schildert Alexander Längauer auf seinem Blog "Drei Anger - Wildnis am Stadtrand". Dort veröffentlicht er einmal in der Woche Dokumentationen zu spannenden Sichtungen von Tieren vor den Toren Wiens. (Nikolai Uzelac)