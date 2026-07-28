Wien
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Wie im Märchen

Sensation! Weißer Hirsch in Wien gesichtet

Ein weißer Hirsch läuft durch ein Feld im Norbert-Scheed-Wald, Donaustadt.
© 3anger.at/Alexander Längauer
Vor Kurzem kam es zu einer außergewöhnlichen Wildtier-Sichtung im Nordosten Wiens, wo nahe des Norbert-Scheed-Waldes ein seltenes weißes Rotwild entdeckt wurde.
OE24 auf Google bevorzugen

Wer auf den Feldern am Wiener Stadtrand unterwegs ist, rechnet wohl kaum mit einem derartigen Anblick. Doch genau dort kreuzte ein fast schneeweißes Wildtier den Weg von Alexander Längauer - und verschwand kurz darauf in einem Maisfeld. "Hab ich das gerade geträumt oder war dieses Tier tatsächlich weiß?", schoss es dem Mann durch den Kopf. Blitzschnell versteckte sich der professionelle Wildlife-Fotograf hinter einem Busch, wo er seine Kamera einrichtete. Und tatsächlich: Wenige Minuten später zeigte sich das Wild erneut, dabei ließ es sich von der Linse einfangen.

Auch interessant

"Sehr, sehr traurig": Rapper Prinz Pi verkündet sein Karriereende

Aufrüstung bringt Österreich 75.000 Jobs

10.000 Stunden Live-Sport auf Sky

Ein weißer Hirsch steht am Rand eines Maisfelds vor einem Hochsitz im Grünen.
Ein weißer Hirsch im Norbert-Scheed-Wald in der Donaustadt. © 3anger.at/Alexander Längauer

Zunächst hielt Längauer das Tier für ein Reh. Bei genauerer Betrachtung jedoch stellte sich heraus, dass Größe und Körperbau klar für ein Rotwild sprechen. Experten gehen davon aus, dass es sich um eine junge Hirschkuh handelt, die aus den Donauauen in den Wiener Norden gelangt sein könnte. Spannend: Die helle Fellfarbe dürfte nicht auf Albinismus zurückzuführen sein. Auffällig sind die dunklen Augen, die dunkle Nase und die dunklen Hufe. Diese Merkmale sprechen für sogenannten Leuzismus – eine seltene genetische Besonderheit, bei der das Fell weiß erscheint, das Tier aber gesundheitlich weitgehend unbeeinträchtigt bleibt.

Ein weißer Hirsch läuft auf einem Feld, im Hintergrund eine Autobahn und Straßenschilder.
Eine unerwartete Begegnung am Feldrain. © 3anger.at/Alexander Längauer

Ein ausführlicher Bericht zu der seltenen Begegnung mit dem weißen Hirschen schildert Alexander Längauer auf seinem Blog "Drei Anger - Wildnis am Stadtrand". Dort veröffentlicht er einmal in der Woche Dokumentationen zu spannenden Sichtungen von Tieren vor den Toren Wiens. (Nikolai Uzelac)

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Nach Biden-Rückzug: Statement von Kamala Harris

Freibad-Hammer! Wien bereit für Mega-Hitze

"Feier die Vielfalt" beim 28. Gürtel Nightwalk

Millionen-Sanierung am Karlsplatz fast abgeschlossen

EAG-Kraftwerke: SPÖ OÖ will Ausstieg aus CBL

Ghani: Werden IS-Ableger "beerdigen"

Sensation! Weißer Hirsch in Wien gesichtet

Japan-Tag in der Donaustadt

23-Jähriger stürzt von Balkon - tot

So werden Sie ein glücklicherer Mensch