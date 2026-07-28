10.000 Stunden Live-Sport auf Sky

Pay-TV-Sender baut das Sport-Programm weiter aus.

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10.000 Stunden Live-Sport – mit dieser Zahl schickte Sky Sport Austria diese Woche eine Ansage an die Konkurrenz. Im Rahmen einer Präsentation in der Wiener Location K47 stellte der Sender am Montag-Abend seine Pläne für die anstehende Rechteperiode vor. Neben den gewohnten internationalen Aushängeschildern wie der Champions League oder der Premier League liegt der Fokus im Programm spürbar auf der heimischen Verwertung.

Die Strategie für die Bundesliga

Mit dem Start der neuen Rechte-Vereinbarung, die Sky die Übertragungen der ADMIRAL Bundesliga bis 2030 sichert, schraubt der Sender vor allem am Rahmenprogramm. Rund 19 Stunden Berichterstattung pro Wochenende – ein Großteil davon direkt aus den Stadien – sollen das Geschehen greifbarer machen.

Dafür setzt der Sender auf eine personelle Umstrukturierung:

Doppelrolle für Andreas Herzog: Der Ex-Nationalspieler wandelt künftig auf den Spuren von Lothar Matthäus und übernimmt beim Sonntags-Topspiel die Doppelfunktion aus Experte und Co-Kommentator an der Seite von Constanze Weiss. Zum Auftakt bekommt er Unterstützung von Jan-Åge Fjørtoft und Hans Krankl.

Neues Format am Freitag: Auch das neu angesetzte Freitag-Spiel erhält eine feste Besetzung. Marko Stankovic übernimmt hier die hybride Rolle als Analyst und Co-Kommentator neben Moderatorin Kimberly Budinsky.

Emotionen statt reiner Ergebnisse

Dass Sportberichterstattung heute mehr als nur Spielzusammenfassungen bieten muss, zeigt die Ausrichtung der redaktionellen Nebenprojekte. Sky setzt vermehrt auf Langzeitdokumentationen, um Bindung abseits der 90 Minuten aufzubauen.

Mit "Rapid Liebe" widmet sich der Sender in Zusammenarbeit mit dem SK Rapid dem Phänomen rund um den Hütteldorfer Klub. Filmemacher Christoph Jochum kombiniert darin Archivmaterial mit Stimmen von Wegbegleitern, Kabarettisten wie Dirk Stermann und Florian Scheuba sowie aktuellen Funktionären. Parallel dazu startet ein ähnliches Langzeitprojekt mit dem FK Austria Wien: Über die gesamte Saison 2026/27 hinweg begleitet ein Kamerateam den Verein, um Einblicke hinter die Kulissen – von der Akademie bis zum Frauenteam – zu gewähren.

Tennis & US-Sport total

Auch abseits des Grüns baut Sky sein Angebot drastisch aus: Starke Expertise für über 5.000 Stunden Tennis: Mit Legenden-Trainer Günter Bresnik konnte Sky einen echten Hochkaräter als neuen Tennis-Experten gewinnen. Mit der ATP- und WTA-Tour, den Finals sowie den US Open zeigt Sky über 100 Turniere pro Jahr – mit speziellem Fokus auf heimische Asse wie Lilli Tagger.

US-Sport-Dreigestirn vereint: Neben der NBA und der NHL (über 300 Live-Spiele) holt Sky nun auch die NFL ins Boot. Mit dem neuen 24/7-Sender Sky Sport NFL, der legendären NFL RedZone sowie der deutschsprachigen Konferenz verpassen Fans keinen Drive von unserem NFL-Export Bernhard Raimann.