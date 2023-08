Letztes Rapid-Spiel von Marco Grüll?

Die Zeichen beim Rapid-Flitzer stehen auf Abschied. Morgen in Florenz könnte Grüll sein letztes Spiel im Dress der Hütteldorfer absolvieren.

In jeder Transfer-Zeit wird sein Name besonders heiß gehandelt: Marco Grüll. Auch jetzt steht 25-jährige Rapid-Flitzer in der internationalen Auslage und könnte die Hütteldorfer in einem Last-Minute-Transfer doch noch verlassen. Sein Marktwert beläuft sich auf 3,5 Millionen Euro. Da der gebürtige Salzburger noch einen gültigen Vertrag bis Juni 2024 besitzt, kann Rapid mit einer satten Ablöse rechnen.

Schon im April stand Grüll vor dem Abgang: Damals verweigerte Rapid allerdings den Wechsel in die Major Soccer League zu Los Angeles Galaxy. Grund: Das Angebot der Amerikaner fiel deutlich zu niedrig aus. Fakt ist: Der Rekordmeister hat mit Thierry Gale bereits einen Grüll-Ersatz verpflichtet. Der 21-jährige Flügelstürmer kommt aus Georgien (Dila Gori) und erhielt einen Vertrag bis 2027. Für den Barbados-Teamkicker sollen die Wiener eine Ablöse von 700.000 Euro bezahlt haben. Für Grüll könnte das Conference-League-Play-off-Rückspiel gegen Florenz (Do., 20 Uhr, live ORF1) das 102. und letzte Spiel im Rapid-Dress sein.