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Otto-Wagner-Pavillon

Millionen-Sanierung am Karlsplatz fast abgeschlossen

Historischer Otto Wagner Pavillon am Karlsplatz in Wien bei klarem, blauem Himmel.
© LISA RASTL
Der traditionsreiche Otto-Wagner-Pavillon am Wiener Karlsplatz steht nach monatelangen Arbeiten kurz vor dem Abschluss seiner umfassenden Generalsanierung.
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Seit November werden die beiden denkmalgeschützten Otto-Wagner-Pavillons am Karlsplatz aufwendig restauriert. Dabei wurden Metallkonstruktionen gereinigt, ausgebessert und mit neuem Korrosionsschutz versehen. Auch Marmorelemente, Dachbereiche und weitere historische Details wurden erneuert beziehungsweise instand gesetzt, um den ursprünglichen Charakter der Jugendstil-Bauwerke wieder verstärkt sichtbar zu machen.

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Zudem wurden im Inneren der heutigen U-Bahn-Stationen Stuckelemente restauriert, Wandflächen aufgefrischt sowie Türen und Fenster saniert. Die Arbeiten der Wiener Linien erfolgen in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt. Das Otto-Wagner-Museum im westlichen Pavillon hat nach der Winterpause bereits wieder geöffnet, ebenso das bekannte Café im gegenüberliegenden Gebäude. Für die Erhaltung der historischen Anlage investieren die Wiener Linien rund 1,25 Millionen Euro. Die letzten Bauarbeiten sollen bis August abgeschlossen sein.

Die um 1900 errichteten Pavillons gelten als Meisterwerke des Wiener Jugendstils und als bedeutende Zeugnisse der Verkehrsgeschichte der Stadt Wien. Nach Jahrzehnten der Nutzung und den Spuren der Witterung präsentiert sich das Wahrzeichen nun wieder in neuem Glanz.

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