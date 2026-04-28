Nie wieder Fenster putzen: Dieser Mini-Roboter erledigt alles für Sie

Der Frühjahrsputz steht vor der Tür – und selten war der Einstieg so einfach wie jetzt: Mit dem Gutscheincode „OE24“ erhalten Sie zusätzlich Rabatt auf den ECOVACS WINBOT Mini – allerdings nur noch bis zum 30. April.

Wer also mit dem Gedanken spielt, sich die Fensterreinigung deutlich zu erleichtern, sollte jetzt schnell handeln.

Schluss mit mühsamem Fensterputzen

Fensterputzen gehört zu den Aufgaben, die viele gerne aufschieben – zu aufwendig, zu anstrengend und oft mit mittelmäßigen Ergebnissen verbunden. Schlieren, Tropfen oder schwer erreichbare Stellen sind typische Probleme.

Der ECOVACS WINBOT Mini setzt genau hier an und nimmt Ihnen diese Arbeit vollständig ab. Statt selbst mit Lappen und Reiniger zu hantieren, übernimmt der smarte Roboter die Reinigung – automatisch, effizient und vor allem streifenfrei.

Fensterputzroboter ECOVACS WINBOT MINI © Chip Store / KI

Kompakt, leicht und überraschend leistungsstark

Auf den ersten Blick überzeugt der WINBOT Mini durch sein kompaktes Format: Mit nur 215 × 215 × 55 mm und einem Gewicht von 1,3 Kilogramm ist er besonders handlich und einfach zu platzieren.

Doch hinter der kleinen Bauweise steckt beeindruckende Technik. Mit einer Saugkraft von bis zu 7.500 Pa haftet der Roboter sicher an der Scheibe und bewegt sich präzise über die Glasfläche. Dadurch eignet er sich sowohl für große Fenster als auch für kleinere oder schwer zugängliche Bereiche.

Innovative Reinigungstechnologie für beste Ergebnisse

Ein echtes Highlight ist die integrierte Ultraschall-Sprühfunktion. Diese zerstäubt die Reinigungslösung in besonders feine Partikel, die sich gleichmäßig auf der Glasfläche verteilen.

Das sorgt für:

• gründlich gelösten Schmutz

• weniger Wasserverbrauch

• streifenfreie Ergebnisse

Selbst hartnäckige Flecken haben damit kaum eine Chance.

Drei Reinigungsmodi für maximale Flexibilität



Der WINBOT Mini passt sich Ihrer Situation an. Drei verschiedene Modi stehen zur Verfügung:

• Standardmodus – ideal für regelmäßige Reinigung

• Intensivmodus – für stärker verschmutzte Fenster

• Fleckenmodus – gezielte Reinigung einzelner Stellen

Dank intelligenter Navigation arbeitet der Roboter systematisch die gesamte Fläche ab. Nach Abschluss kehrt er automatisch zum Startpunkt zurück – komfortabler geht es kaum.

Sicherheit steht an erster Stelle

Gerade bei höheren Fenstern ist ein sicheres System entscheidend. Hier punktet der WINBOT Mini mit durchdachten Funktionen:

• Notstromakku mit bis zu 30 Minuten Absicherung

• 4,7 Meter langes Kabel für flexible Nutzung

• starke Haftung für stabilen Halt an der Scheibe

Selbst bei Stromausfall bleibt der Roboter zuverlässig an Ort und Stelle.

Redaktion & Experten sind überzeugt

Unsere Redaktion hat den ECOVACS WINBOT Mini ausführlich getestet – und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Besonders positiv aufgefallen sind:

• die gleichmäßige, streifenfreie Reinigung

• die einfache Handhabung ohne lange Einarbeitung

• die effiziente Arbeitsweise, die spürbar Zeit spart

Auch Experten bestätigen: Fensterputzroboter sind längst mehr als ein Trend – sie sind eine echte Hilfe im modernen Haushalt.

Fensterputzroboter ECOVACS WINBOT MINI © Chip Store / KI

Starkes Angebot im CHIP Store

Aktuell ist der WINBOT Mini im CHIP Store besonders attraktiv erhältlich:

Statt 299,00 € zahlen Sie derzeit nur 229,00 € – eine Ersparnis von über 23 %.

Und jetzt kommt der entscheidende Vorteil:

Mit dem Gutscheincode OE24 erhalten Sie zusätzliche Prozente auf den bereits reduzierten Preis.

Wichtig: Dieses Angebot gilt nur bis zum 30. April – danach entfällt der Extra-Rabatt.

Fazit: Smarte Hilfe, die sich lohnt

Der ECOVACS WINBOT Mini ist die ideale Lösung für alle, die sich Zeit, Aufwand und Nerven beim Fensterputzen sparen möchten. Kompakt, leistungsstark und einfach zu bedienen liefert er überzeugende Ergebnisse – ganz ohne Streifen.

Unser Tipp: Wenn Sie schon länger über eine smarte Reinigungslösung nachdenken, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Sichern Sie sich den WINBOT Mini im CHIP Store und profitieren Sie zusätzlich vom Gutscheincode OE24 – aber nur noch bis zum 30. April!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.