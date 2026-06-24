Eis, Eis, Baby: Ninja CREAMi Deluxe zum Prime-Day-Preis schnappen

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Der Prime Day 2026 macht Lust auf eiskalte Leckereien. Dafür besonders gut: Die Ninja CREAMi Deluxe Eismaschine – und die ist aktuell deutlich günstiger zu haben.

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Wenn draußen die Temperaturen in die Höhe klettern, wird die Küche gern mal zur privaten Eisdiele. Passend dazu hat Amazon am Prime Day die Ninja CREAMi Deluxe Eismaschine reduziert. Wir haben uns das Angebot angesehen und finden: Wer Eiscreme, Sorbet, Frozen Joghurt, Slushis oder Milchshakes gern selbst macht, bekommt hier ein vielseitiges Dessert-Gerät zum deutlich besseren Preis.

Ninja CREAMi Deluxe: Der cremige Prime-Day-Star für Ihre Küche

Die Ninja CREAMi Deluxe* ist genau das richtige Gerät für alle, die bei Eis keine Anstriche machen wollen. Mit 10 Funktionen verwandelt sie vorbereitete Zutaten in Eiscreme, Sorbet, Frozen Joghurt, Milchshakes, Slushis und weitere gefrorene Leckereien. Besonders praktisch: Dank 2-in-1-Geschmacksoption lassen sich innerhalb eines Behälters unterschiedliche Varianten zubereiten. So wird aus einer Basis schnell ein Dessert für mehrere Geschmäcker.

Das macht die Maschine vor allem für Familien, Eis-Fans und all jene spannend, die gern wissen möchten, was im Eis wirklich drin steckt. Ob fruchtig, cremig, vegan, proteinreich oder einfach richtig schön schokoladig: Die CREAMi Deluxe bietet viel Spielraum für eigene Ideen. Zwei Behälter sind bereits dabei, damit sich auch ein kleiner Vorrat vorbereiten lässt. Unser Tipp: Die Basis am besten am Vortag einfrieren, dann steht dem spontanen Eis-Vergnügen am nächsten Tag nichts mehr im Weg.

Zum Prime Day kostet die Ninja CREAMi Deluxe 211,75 statt 272,26 Euro. Das entspricht 22 Prozent Rabatt. Unsere Einschätzung: Für unter 220 Euro ist das ein starker Deal.

Die Details auf einen Blick:

10 Funktionen für Eiscreme, Sorbet, Frozen Joghurt, Milchshakes, Slushi und mehr

2 Behälter inklusive

2-in-1-Geschmacksoption für mehr Abwechslung

Prime-Day-Preis: 211,75 statt 272,26 Euro, 22 Prozent Rabatt

Ninja CREAMi Scoop & Swirl: Die Softeis-Alternative

Wer nicht nur Eis löffeln, sondern auch Softeis wie aus der Eisdiele möchte, sollte sich die Ninja CREAMi Scoop & Swirl* ansehen. Sie ist die größere und komfortorientiertere Alternative zur Deluxe-Version und bringt 13 Funktionen mit. Der wichtigste Unterschied: Hier stehen Softeis, Swirl-Optik und Mix-In-Funktion stärker im Mittelpunkt.

Während die CREAMi Deluxe der vielseitige Preis-Leistungs-Deal für Eis, Slushi und klassische Desserts ist, spielt die Scoop & Swirl ihre Stärken vor allem bei Softeis, Gelato, Milchshakes und personalisierten Kreationen mit Keksstückchen, Obst oder anderen Extras aus. Dafür ist sie auch teurer und mit ihren 480-Milliliter-Swirl-Behältern eher auf die Softeis-Zubereitung ausgelegt.

Zum Prime Day kostet die Ninja CREAMi Scoop & Swirl 302,50 Euro statt 352,93 Euro. Das sind 14 Prozent Rabatt. Unsere Einschätzung: Die Deluxe ist der bessere Deal für alle, die möglichst viel Varianz zum niedrigeren Preis möchten. Die Scoop & Swirl lohnt sich für alle, bei denen Softeis der Hauptgrund fürs Zuschlagen ist.

Die Details auf einen Blick:

13 Funktionen inklusive Softeis-Programmen

Mix-In-Funktion für eigene Dessert-Kreationen

2 Swirl-Behälter inklusive

Prime-Day-Preis: 302,50 statt 352,93 Euro, 14 Prozent Rabatt

Fazit: Dieser Deal ist extrem schmackhaft

Die Ninja CREAMi Deluxe ist zum Prime Day 2026 unser klarer Deal für alle, die zu Hause selbst individuelle Eiskreationen herstellen wollen. Sie ist vielseitig, familienfreundlich und mit 211,75 Euro spürbar günstiger als sonst.

Unser Redaktions-Tipp: Wer den besten Preis-Leistungs-Mix sucht, greift zur CREAMi Deluxe. Wer dagegen vor allem Softeis wie aus der Eisdiele will, nimmt die Scoop & Swirl. In beiden Fällen gilt: Bei Prime-Day-Deals besser nicht zu lange warten, sonst schmilzt der Rabatt dahin.

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