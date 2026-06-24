Pfann-tastisch sparen: Jamie-Oliver-Set zum Prime-Day-Preis

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Der Prime Day 2026 bringt starke Küchen-Deals. Besonders spannend: Das Tefal Jamie Oliver Cook's Direct On Pfannenset ist aktuell so günstig wie seit Monaten nicht mehr.

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Mitten im aktuellen Deal-Feuerwerk haben wir ein beliebtes Pfannenset entdeckt, das einen genauen Blick lohnt. Wer seine alten Pfannen ersetzen oder sich ein neues solides Allround-Set gönnen möchte, bekommt hier gerade ein starkes Angebot für die nächsten Küchenabenteuer.

Tefal Jamie Oliver Cook's Direct On: Drei Pfannen für mehr Küchen-Schwung

Das Tefal Jamie Oliver Cook's Direct On Pfannenset* bringt drei Bratpfannen mit 20, 24 und 28 Zentimetern Durchmesser in die Küche. Damit ist vom Spiegelei bis zum großen Gemüse-Allerlei alles abgedeckt. Praktisch ist vor allem das Thermo-Signal, das anzeigt, wann die ideale Brattemperatur erreicht ist.

Dazu kommen eine Antihaftbeschichtung, genietete Edelstahlgriffe und die Eignung für alle Herdarten inklusive Induktion. Das Set passt besonders gut zu allen, die flexibel kochen und nicht für jedes Gericht zur selben Pfanne greifen wollen.

Zum Prime Day kostet das Pfannenset 80,46 Euro statt 95,45 Euro. Das entspricht 16 Prozent Rabatt. Unsere Einschätzung: Der Preis ist sauber, denn in den vergangenen Monaten war das Set nicht günstiger zu haben. Der Durchschnittspreis liegt bei knapp 92 Euro.

Die Details auf einen Blick:

· 3 Bratpfannen mit 20, 24 und 28 cm Durchmesser

· Thermo-Signal für die passende Brattemperatur

· Für alle Herdarten geeignet, inklusive Induktion

· Prime-Day-Preis: 80,46 Euro statt 95,45 Euro

Tefal Jamie Oliver Cook's Direct On Pfannenset 20/24/28 cm – für 80,46 Euro bei Amazon* © Tefal

Noch mehr Pfannen-Power im Angebot

Auch weitere Modelle aus der Jamie-Oliver-Serie von Tefal sind aktuell für Prime-Mitglieder reduziert. Das zweiteilige Pfannenset kostet statt 70,58 Euro nur 59,99 Euro. Die einzelne Bratpfanne mit 28 Zentimetern Durchmesser ist derzeit sogar um 23 Prozent günstiger.

Unser Eindruck: Das dreiteilige Set ist die rundeste Wahl für alle, die ihre Küche breiter ausstatten möchten. Wer gezielter kauft, findet in der Reihe aber ebenfalls spannende Alternativen.

Fazit: Dieser Deal kommt in die Pfanne

Das Jamie-Oliver-Pfannenset ist zum Prime Day 2026 ein starker Küchen-Deal für den Alltag. Drei Größen, Induktionstauglichkeit, Thermo-Signal und ein Preis unter dem Durchschnitt der letzten Monate machen das Set besonders attraktiv. Unser Redaktions-Tipp: Nicht zu lange köcheln lassen, sonst ist der Deal womöglich schnell ausverkauft.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.