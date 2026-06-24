Prime Day: Das sind die stärksten Samsung-Deals!

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Samsung-Fans sollten jetzt besonders aufmerksam sein. Im Rahmen der Amazon Prime Days 2026 sind einige der beliebtesten Samsung-Geräte des Jahres stark reduziert. Vom neuen Galaxy S26 Ultra über das Galaxy Book5 360 bis hin zum Galaxy Tab S10 Lite gibt es aktuell Rabatte von mehreren hundert Euro.

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Viele dieser Angebote gelten nur für kurze Zeit und zählen bereits jetzt zu den meistgeklickten Technik-Deals der Aktion. Wer ohnehin ein neues Smartphone, Tablet oder Notebook kaufen wollte, findet jetzt eine der besten Gelegenheiten des Jahres.

Samsung Galaxy S26 Ultra: Das Premium-Smartphone mit fast 500 Euro Rabatt

© Samsung

Das Highlight der Samsung-Aktion ist ohne Zweifel das Galaxy S26 Ultra mit 512 GB Speicher.

Das Flaggschiff bietet Galaxy AI, eine beeindruckende 200-MP-Kamera, ein Privacy Display, 12 GB RAM und modernste Samsung-Technologie für anspruchsvolle Nutzer.

Besonders spektakulär fällt der aktuelle Preis aus:

Statt 1.662,85 Euro kostet das Premium-Smartphone derzeit nur 1.188,91 Euro.

Damit sparen Käufer rund 474 Euro.

Samsung Galaxy S25 Edge: Premium-Technik deutlich günstiger

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Auch das elegante Galaxy S25 Edge gehört zu den spannendsten Prime-Day-Angeboten.

Ausgestattet mit Galaxy AI, 12 GB RAM, 512 GB Speicher und einer hochauflösenden 200-MP-Kamera richtet sich das Modell an Nutzer, die High-End-Technik zu einem attraktiveren Preis suchen.

Während der Prime Days sinkt der Preis von 903,52 Euro auf nur 714,96 Euro.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite: Tablet-Bestseller mit S Pen

© Samsung

Wer ein vielseitiges Tablet für Arbeit, Studium oder Unterhaltung sucht, sollte einen Blick auf das Galaxy Tab S10 Lite werfen.

Das Gerät bietet ein 10,9-Zoll-Display mit 90 Hz, 128 GB Speicher, 6 GB RAM und einen bereits enthaltenen S Pen.

Besonders attraktiv: Der Preis fällt von 402,35 Euro auf nur 271,26 Euro.

Damit gehört das Tablet zu den stärksten Samsung-Angeboten der gesamten Prime-Day-Aktion.

Samsung Galaxy Book5 360: Convertible-Notebook mit KI-Funktionen

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Für alle, die ein leistungsstarkes Notebook suchen, gehört das Samsung Galaxy Book5 360 zu den spannendsten Angeboten.

Das Convertible kombiniert Notebook und Tablet in einem Gerät und bietet einen Intel Core Ultra 7 Prozessor, 16 GB RAM sowie 512 GB Speicher.

Durch das flexible 360-Grad-Scharnier eignet sich das Gerät sowohl für produktives Arbeiten als auch für Entertainment unterwegs.

Aktuell kostet das Galaxy Book5 360 nur 805,72 Euro statt 1.007,40 Euro.

Warum Samsung-Produkte am Prime Day so gefragt sind

Samsung zählt seit Jahren zu den beliebtesten Technik-Marken auf Amazon. Besonders Smartphones, Tablets und Notebooks des Herstellers gehören regelmäßig zu den meistverkauften Prime-Day-Produkten.

Durch die hohen Rabatte und die starke Nachfrage können beliebte Modelle oft schneller vergriffen sein als erwartet.

Fazit

Die Amazon Prime Days 2026 liefern Samsung-Fans einige der stärksten Technik-Angebote des Jahres. Besonders das Galaxy S26 Ultra mit seiner Ersparnis von fast 500 Euro sticht hervor. Aber auch das Galaxy S25 Edge, das Galaxy Tab S10 Lite und das Galaxy Book5 360 gehören zu den attraktivsten Samsung-Deals der gesamten Aktion.

Wer schon länger auf ein neues Samsung-Gerät gewartet hat, sollte jetzt nicht zu lange zögern – viele dieser Angebote gelten nur für kurze Zeit und könnten schnell vergriffen sein.

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