Helly, yeah! Helly Hansen-Deals für Sommer, Segeltrip und City-Look

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Der Prime Day 2026 läuft – und bei Helly Hansen purzeln jetzt die Preise. Ob Polo, Cargo-Shorts, Cap, Segelschuhe, Jacke oder Duffel Bag: Wir zeigen, welche Deals gerade besonders stark sind.

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Helly Hansen am Prime Day 2026: Diese Deals machen richtig Welle

Wenn eine Marke Wind, Wetter und Wasser kann, dann Helly Hansen. 1877 begann die Geschichte des norwegischen Labels mit wetterfester Kleidung für Seeleute – heute steht der Name für funktionale Outdoor-Mode, Segel-Styles und sportliche Alltagsbegleiter mit nordischem Einschlag. Passend dazu kommt der Prime Day 2026 wie gerufen: Vom 23. bis 26. Juni gibt es bei Amazon wieder exklusive Angebote für Prime-Mitglieder. Wir haben die Helly-Hansen-Deals gesichtet und zeigen, welche Produkte aktuell besonders günstig sind.

Diese Helly-Hansen-Produkte bieten am Prime Day Tiefpreise

Helly Hansen Transat Polo-Shirt

Klassiker mit Küsten-Charme: Das Transat Polo 2.0* ist genau das Teil, das im Sommer schnell seriös, sportlich und entspannt zugleich wirkt. Das kurzärmlige Herren-Polo kommt mit klassischer Passform, weichem Baumwoll-Piqué und gesticktem Logo. Damit passt es zum Büro-Freitag genauso wie zum Hafen-Spaziergang oder zum Abendessen nach dem Strandtag.

Deal-Check: Zum Prime Day für 35,90 statt 50,41 Euro – 29 Prozent Rabatt und laut Preisverlauf bei Amazon noch nie günstiger.

Helly Hansen HH Quick-Dry Cargo-Shorts

Diese Shorts schreien nicht nach Abenteuer, sie sind einfach bereit dafür. Die HH Quick-Dry Cargo-Shorts* bestehen aus einem leichten, strapazierfähigen Ripstop-Gewebe und trocknen schnell – praktisch, wenn es vom Stadtbummel direkt ans Wasser geht oder das Wetter mal kurz meint, Drama machen zu müssen. Der Elasthan-Anteil sorgt für Beweglichkeit, die Cargotaschen bringen Stauraum für Kleinkram. Kurz gesagt: eine Sommerhose, die mehr kann als nur gut aussehen.

Deal-Check: Für 45,97 statt 75,64 Euro – 39 Prozent Rabatt. Die Shorts war zwar schon einmal günstiger, aktuell ist der Preis aber trotzdem stark.

Helly Hansen Logo-Cap

Kleines Teil, große Wirkung: Die Helly Hansen Logo-Cap* ist der unkomplizierte Klassiker für Sonne, Sport und Bad-Hair-Day. Sie besteht aus 100 Prozent Baumwolle, sitzt angenehm am Kopf und lässt sich hinten individuell verstellen. Vorn gibt es den dezenten HH-Logoaufdruck, der das Ganze sportlich-maritim macht.

Deal-Check: Für 16,75 statt 25,21 Euro – 34 Prozent Rabatt. Im laufenden Jahr war sie schon minimal günstiger, der aktuelle Preis bleibt aber sehr ordentlich.

Helly Hansen Roam Hat

Mehr Schatten, mehr Schutz, mehr Outdoor-Vibes: Der Roam Hat* ist kein gewöhnliches Käppi, sondern ein verstellbarer Hut mit breiter Krempe. Perfekt für lange Stunden im Freien, wenn die Sonne nicht nur nett scheint, sondern richtig liefert. Das schnelltrocknende Material aus 100 Prozent Polyester macht ihn besonders praktisch für Reisen, Wanderungen, Strandtage oder Bootstouren.

Deal-Check: Für 33,04 statt 50,42 Euro – 34 Prozent Rabatt und in diesem Jahr noch nicht günstiger zu haben.

Helly Hansen Skagen F-1 Offshore Segelschuhe

Der Skagen F-1 Offshore* ist ein Segelschuh für alle, die auch an Land gern so auftreten, als hätten sie gerade den Kurs perfekt gesetzt. Das Obermaterial setzt auf HH Max-Vent, dazu kommen HH Quick Dry und HH Pro Guard. Heißt im Alltag: luftig, schnell trocknend und auf Belastung ausgelegt. Der Schuh wirkt sportlich, technisch und maritim zugleich – ideal für Boot, Hafen, Urlaub oder sommerliche City-Looks, wenn Sneaker zu gewöhnlich und Lederschuhe zu steif sind.

Deal-Check: Für 85,24 statt 146,22 Euro – 42 Prozent Rabatt. Er war schon einmal ein ganz klein wenig günstiger, aktuell ist der Preis aber weiterhin ein echter Hingucker.

Helly Hansen HP Foil V2 Segelschuhe

Der HP Foil V2* kommt sportlich, leicht und schnelltrocknend daher – also genau richtig für alle, die bei warmem Wetter nicht in schweren Schuhen versinken wollen. Auch hier nutzt Helly Hansen HH Max-Vent und HH Quick Dry, ergänzt durch einen HH Lite-Rahmen. Dadurch wirkt der Schuh technisch, aber nicht überladen. Für Segel-Fans natürlich naheliegend, aber auch für Reisen, aktive Sommertage und lässige Outdoor-Looks ein spannender Deal.

Deal-Check: Für 84,47 statt 126,05 Euro – 33 Prozent Rabatt und im laufenden Jahr noch nie günstiger.

Helly Hansen Crew Vest 2.0 Jacket

Wenn Jacke zu viel und T-Shirt zu wenig ist, kommt die Crew Vest 2.0* ins Spiel. Die hüftlange Herren-Segelweste soll auf dem Wasser trocken halten und ist damit ein praktischer Layer für wechselhaftes Wetter. Gerade beim Übergang von warmen Tagen zu frischen Abenden spielt eine Weste ihre Stärke aus: Der Rumpf bleibt geschützt, die Arme haben Bewegungsfreiheit.

Deal-Check: Für 96,61 statt 113,68 Euro – 15 Prozent Rabatt. In den letzten sechs Monaten war die Weste nie günstiger.

Helly Hansen Halifax Crew Midlayer Jacket

Die Halifax Crew Midlayer Jacket* ist die Sorte Jacke, bei der man sofort merkt: Die kann mehr als nur nett aussehen. Das Modell besteht aus 100 Prozent Polyester, ist maschinenwaschbar und für den maritimen Outdoor-Look wie gemacht. Als Midlayer bringt sie Struktur in wechselhafte Tage – ob über dem Shirt, unter einer Shell oder solo, wenn es draußen nur leicht frisch wird. Cleanes Desig und funktionaler Charakter: Wir sehen hier einen starken Deal für alle, die eine sportliche Übergangsjacke suchen.

Deal-Check: Für 114,94 statt 161,34 Euro – 29 Prozent Rabatt und bei Amazon der günstigste Preis seit Start der Jacke.

Helly Hansen Milford Jacket

Die Milford Jacket* ist eine funktionale Jacke für Herren, die Wind und Wetter trotzt. Zu den Merkmalen zählen HELLY TECH Protection, eine zweilagige Konstruktion, ein YKK-Reißverschluss, DWR-Beschichtung sowie eine verstellbare Kapuze, die sich im Kragen verstauen lässt. Praktisch sind auch die sicheren Reißverschlusstaschen. Damit wirkt die Jacke wie ein solider Allrounder für Alltag, Reise und Outdoor-Ausflüge – nicht zu sperrig, aber deutlich wetterfester als eine reine Freizeitjacke.

Deal-Check: Für 107,76 statt 151,25 Euro – 29 Prozent Rabatt und im laufenden Jahr noch nie günstiger.

Helly Hansen H/H Scout Duffel Bag

Diese Duffel Bag* ist klein genug für den Wochenendtrip, aber auch praktisch genug für deutlich mehr als nur zwei T-Shirts und eine Zahnbürste. Die H/H Scout Duffel Bag* hat eine große U-förmige Öffnung im Hauptfach, wodurch Packen und Suchen viel weniger nerven. Dazu kommen separate Fächer, in denen Schuhe oder Kleidung besser getrennt verstaut werden können. Ob Sporttasche, Reisetasche oder wetterfester Begleiter für den nächsten Kurztrip: Die Tasche bringt Helly-Hansen-Funktion ohne unnötigen Schickschnack.

Deal-Check: Für 45,82 statt 70,58 Euro – 35 Prozent Rabatt und im laufenden Jahr noch nie günstiger.

Prime Day 2026: Wer mitshoppen will, braucht Prime

Der Prime Day 2026 bringt exklusive Deals für Prime-Mitglieder. Wer die Angebote nutzen möchte, braucht also eine aktive Prime-Mitgliedschaft oder kann – sofern verfügbar – den Probezeitraum nutzen.

Unser Fazit: Wer ohnehin nach Sommermode, Outdoor-Basics oder Segel-inspirierten Klassikern sucht, sollte die Helly-Hansen-Deals jetzt genauer unter die Lupe nehmen. Gerade bei Schuhen, Jacken und Taschen sind die Rabatte ordentlich – und wie immer gilt am Prime Day: Preise können sich ändern, Größen können schnell ausverkauft sein und wer zu lange grübelt, schaut am Ende vielleicht nur noch ins Leere.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.