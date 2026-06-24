Blitz-Deal statt Blitz-Gefahr: OOONO Co-Driver NO1 zum halben Preis

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Der Prime Day 2026 bringt auch fürs Auto richtig spannende Schnäppchen. Besonders stark: Der OOONO Co-Driver NO1 ist aktuell um die Hälfte reduziert.

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Vier Tage Prime Day, vier Tage Deal-Fieber und mittendrin ein kleines Gadget, das im Auto schnell zum Lieblings-Beifahrer werden kann. Wir haben uns den OOONO Co-Driver NO1 angesehen, der aktuell zu den besonders attraktiven Angeboten bei Amazon zählt. Wer viel fährt, pendelt, beruflich unterwegs ist oder einfach gern mit einem guten Überblick auf die Straße geht, bekommt hier ein smartes Auto-Gadget zum echten Prime-Day-Preis.

OOONO Co-Driver NO1: Der kleine Co-Pilot zum großen Prime-Day-Preis

Der OOONO Co-Driver NO1* ist der kleine Deal-Star für alle, die im Auto gern ein bisschen vorausschauender unterwegs sind. Er warnt automatisch vor Tempo-Kontrollen und Gefahrenstellen, sobald er per Bluetooth mit dem Smartphone verbunden ist. Einmal eingerichtet, läuft der Mini-Co-Pilot im Alltag fast von selbst mit.

Besonders praktisch ist das für Pendler, Vielfahrer und alle, die regelmäßig längere Strecken fahren. Statt jedes Mal eine App zu öffnen, meldet der NO1 relevante Warnungen akustisch und optisch. Der Blick bleibt auf der Straße, der Kopf entspannter.

Zum Prime Day kostet der OOONO Co-Driver NO1 25,16 Euro statt 50,36 Euro. Das sind starke 50 Prozent Rabatt. Unsere Einschätzung: Wer unkompliziert in die OOONO-Welt einsteigen will, bekommt hier den klaren Preis-Leistungs-Kracher.

· Warnt vor Tempo-Kontrollen und Gefahrenstellen

· Automatisch aktiv per Bluetooth-Verbindung zum Smartphone

· Ideal für Pendler, Vielfahrer und längere Strecken

· Prime-Day-Preis: 25,16 Euro statt 50,36 Euro (50 Prozent Rabatt)

OOONO Co-Driver NO1 – für 25,16 statt 50,36 Euro bei Amazon* © OOONO

OOONO Co-Driver NO2: Die smarte Alternative mit mehr Komfort

Wer beim Auto-Gadget etwas mehr Komfort möchte, sollte sich den OOONO Co-Driver NO2* anschauen. Er ist die modernere Alternative zum NO1 und warnt ebenfalls vor Tempo-Kontrollen und Gefahrenstellen, setzt aber stärker auf ein optimales Bediengefühl im digitalen Cockpit.

Praktisch sind vor allem die wiederaufladbare Batterie, die LED-Anzeige sowie die Kompatibilität mit Apple CarPlay und Android Auto. Damit passt der NO2 besonders gut zu allen, die ihr Smartphone ohnehin mit dem Auto verbinden und Warnhinweise möglichst bequem integriert haben möchten. Gegenüber dem NO1 ist er nicht der günstigere, aber der komfortablere Co-Driver.

Zum Prime Day kostet der OOONO Co-Driver NO2 50,36 Euro statt 80,62 Euro. Das entspricht 38 Prozent Rabatt. Unsere Einschätzung: Der NO1 bleibt der Preis-Leistungs-Hit, der NO2 ist die bessere Wahl für alle, die es noch moderner und komfortabler mögen.

· Warnt vor Tempo-Kontrollen und Gefahrenstellen

· Wiederaufladbar und mit LED-Anzeige

· Kompatibel mit Apple CarPlay und Android Auto

· Prime-Day-Preis: 50,36 Euro statt 80,62 Euro (38 Prozent Rabatt)

OOONO Co-Driver NO2 – für 50,36 statt 80,62 Euro bei Amazon* © OOONO

Verkehrswarner in Österreich: Was ist erlaubt, was bleibt tabu?

Bei Verkehrswarngeräten stellt sich schnell die Frage: Ist das überhaupt erlaubt? In Österreich gelten reine Warnsysteme, die etwa per GPS, App-Daten oder Community-Meldungen vor Gefahrenstellen oder bekannten Kontrollen informieren, grundsätzlich als erlaubt.

Tabu sind dagegen Geräte, die Messungen stören, beeinflussen oder verhindern können – also aktive Radar- oder Laserblocker. Die OOONO-Modelle arbeiten als Warnsysteme und nicht als Störgeräte. Trotzdem gilt: Verkehrswarner ersetzen keinen angepassten Fahrstil. Und wer ins Ausland fährt, sollte vorher die Regeln prüfen, denn dort können deutlich strengere Vorgaben gelten.

Fazit: Kleines Gadget, großer Gewinn

Der OOONO Co-Driver NO1 ist zum Prime Day 2026 der klare Deal-Star. Für 25,16 Euro bekommen Sie ein kompaktes, unkompliziertes und alltagstaugliches Auto-Gadget zum halben Preis. Ideal für alle, die ohne großen Technik-Schnickschnack einen smarten Verkehrswarner im Auto haben möchten. Der OOONO Co-Driver NO2 ist die passende Alternative für alle, die mehr Komfort wollen. Beide Angebote sind stark, aber der NO1 fährt beim Preis ganz vorne weg.

Unser Redaktions-Tipp: Wer günstig einsteigen will, greift zum NO1. Wer das rundere Komfort-Paket sucht, nimmt den NO2. In beiden Fällen gilt: Beim Prime Day besser nicht zu lange blinken, sondern rechtzeitig abbiegen, solange der Deal noch da ist!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.