Prime Day 2026: Diese smarten Mähroboter sind Bestseller!

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Rasen mähen, ohne selbst auch nur einen Finger zu rühren? Genau deshalb gehören intelligente Mähroboter aktuell zu den gefragtesten Produkten der Amazon Prime Days 2026. Besonders zwei Modelle sorgen derzeit für Aufmerksamkeit – und laut Amazon werden beide bereits stark nachgefragt.

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Wer seinen Garten noch diesen Sommer automatisiert pflegen möchte, sollte nicht zu lange warten. Einige der beliebtesten Prime-Day-Angebote nähern sich bereits dem Ausverkauf.

WORX Landroid Vision Cloud: Mähen ohne Begrenzungskabel

WORX Landroid Vision Cloud WR306E 2WD Mähroboter ohne Begrenzungskabel für 600 m² © WORX

WORX Landroid Vision Cloud WR306E 2WD Mähroboter ohne Begrenzungskabel für 600 m² © WORX

Der WORX Landroid Vision Cloud gehört zu den modernsten Mährobotern der aktuellen Aktion. Statt auf klassische Begrenzungskabel setzt das Modell auf KI-Hinderniserkennung, intelligente VSLAM-Navigation und Cloud-Technologie.

Der Roboter erstellt selbstständig Karten des Gartens, erkennt Hindernisse und navigiert präzise über Flächen bis 600 Quadratmeter. Besonders praktisch: Die komplette Steuerung erfolgt bequem per App.

Während der Prime Days ist der Preis auf 704,87 Euro gefallen. Gegenüber der UVP sparen Käufer aktuell über 200 Euro.

Mammotion YUKA Mini 2: Der Hightech-Mähroboter mit Mega-Rabatt

MAMMOTION YUKA mini 2 800 LiDAR Mähroboter ohne Begrenzungskabel für 800m² © MAMMOTION

MAMMOTION YUKA mini 2 800 LiDAR Mähroboter ohne Begrenzungskabel für 800m² © MAMMOTION

Noch größer fällt der Rabatt beim Mammotion YUKA Mini 2 aus. Das Modell zählt zu den spannendsten Neuheiten im Bereich Smart Garden und verzichtet ebenfalls komplett auf Begrenzungskabel.

Dank 360°-LiDAR, KI-Vision, automatischem Mapping und der Erkennung von über 300 Hindernissen navigiert der Mähroboter selbstständig durch den Garten. Selbst Steigungen von bis zu 45 Prozent stellen für das Gerät kein Problem dar.

Besonders beeindruckend ist der aktuelle Prime-Day-Preis: Statt 1.309,92 Euro kostet der Mähroboter aktuell nur noch 805,72 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von satten 38 Prozent.

Warum diese Deals gerade so beliebt sind

Immer mehr Gartenbesitzer setzen auf moderne Mähroboter, die komplett ohne Begrenzungskabel auskommen. Die neuesten Modelle arbeiten mit Kameras, KI und Lasertechnik und sparen nicht nur Zeit, sondern sorgen auch für ein gleichmäßiges Schnittbild.

Gerade während der Prime Days gehören diese Geräte regelmäßig zu den ersten Produkten, die stark nachgefragt werden oder zeitweise ausverkauft sind.

Fazit

Wer schon länger über einen Mähroboter nachgedacht hat, findet aktuell zwei besonders spannende Prime-Day-Angebote. Der WORX Landroid Vision Cloud überzeugt mit intelligenter Navigation und einfacher Bedienung, während der Mammotion YUKA Mini 2 mit modernster LiDAR-Technologie und einem außergewöhnlich hohen Rabatt punktet.

Für Gartenbesitzer könnten dies die interessantesten Smart-Garden-Deals der gesamten Amazon Prime Days 2026 sein.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.