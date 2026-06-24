Prime Day 2026: Die besten Apple-AirPods-Deals im Überblick

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Wer schon länger mit neuen AirPods liebäugelt, sollte jetzt genauer hinschauen. Zum Prime Day 2026 hat Amazon die beliebtesten Apple-Kopfhörer deutlich reduziert. Vom günstigen Einstieg mit den AirPods 4 über die neuen AirPods Pro 3 bis hin zu den Premium-AirPods Max 2 sind aktuell einige der stärksten Apple-Audio-Deals des Jahres verfügbar. Besonders spannend: Mehrere Modelle gehören aktuell zu den meistverkauften Kopfhörern auf Amazon und könnten schnell vergriffen sein.

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AirPods 4: Apple-Kopfhörer zum Bestpreis

Apple AirPods 4 Kabellose Kopfhörer © Apple

Die Apple AirPods 4 gibt es aktuell für nur 103,86 Euro statt 150,25 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 31 Prozent. Die kabellosen Bluetooth-Kopfhörer bieten personalisiertes 3D-Audio, den leistungsstarken H2-Chip, Schutz vor Schweiß und Wasser sowie bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit mit Ladecase. Wer in das Apple-Ökosystem einsteigen möchte, findet hier aktuell eines der attraktivsten Angebote des Prime Day.

AirPods Pro 3: Das Premium-Modell im Angebot

Apple AirPods Pro 3 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Aktive Geräuschunterdrückung © Apple

Auch die neuen Apple AirPods Pro 3 sind deutlich reduziert. Statt 251,09 Euro kosten die beliebten In-Ear-Kopfhörer aktuell nur 210,76 Euro. Dafür erhalten Käufer aktive Geräuschunterdrückung, Herzfrequenzmessung, Hörgerätefunktionen, personalisiertes 3D-Audio und einen nochmals verbesserten Hi-Fi-Sound. Als Bestseller unter den Bluetooth-Kopfhörern zählen sie zu den gefragtesten Technik-Angeboten der Aktion.

AirPods Max 2: Luxus für Musikfans

Apple AirPods Max 2 kabellose Over-Ear Kopfhörer © Apple

Wer das Maximum aus Musik, Filmen und Podcasts herausholen möchte, sollte einen Blick auf die Apple AirPods Max 2 werfen. Die hochwertigen Over-Ear-Kopfhörer sind derzeit für 522,35 Euro statt 583,86 Euro erhältlich. Neben aktiver Geräuschunterdrückung bieten sie adaptives Audio, personalisiertes 3D-Audio sowie die neue Live-Übersetzungsfunktion. Damit gehören sie zu den technisch beeindruckendsten Apple-Produkten im Prime-Day-Angebot.

Fazit: Jetzt bei den Apple-AirPods-Angeboten zuschlagen

Ob günstige AirPods 4, leistungsstarke AirPods Pro 3 oder die Premium-AirPods Max 2 – die aktuellen Prime-Day-Angebote zählen zu den besten Apple-Deals des Jahres. Wer ohnehin auf ein Angebot gewartet hat, sollte nicht zu lange zögern, denn die beliebtesten Modelle sind erfahrungsgemäß schnell vergriffen.

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