Fußball-Fieber zur WM EA SPORTS FC 26 jetzt günstiger

Pünktlich zur kommenden WM 2026 steigt die Nachfrage nach Fußballspielen spürbar. Genau hier positioniert sich EA SPORTS FC 26 als einer der Top-Titel. Aktuell sind sowohl die PS5-Version als auch die Nintendo Switch-Version deutlich reduziert auf Amazon erhältlich.

Doch lohnt sich der Kauf gerade jetzt?

Für Sie besonders interessant ist die Preisentwicklung:

• PS5-Version: aktuell ca. 43,86 € (-46%)

• Nintendo Switch-Version: aktuell ca. 42,85 € (-29%)

Auffällig: Obwohl beide Versionen preislich ähnlich sind, ist der Rabatt bei der PS5 deutlich höher. Die Switch-Version bleibt dafür eine flexible Alternative für unterwegs.

EA SPORTS FC 26 Standard Edition Switch © Amazon

EA SPORTS FC 26 Standard Edition PS5 | Deutsch © Amazon

Spielerlebnis: Was bietet FC 26?

EA SPORTS FC 26 baut konsequent auf den Vorgängern auf und liefert erneut ein realistisches Fußballerlebnis, das besonders durch folgende Punkte überzeugt:

• Verbesserte Spielphysik und Ballkontrolle

• Authentische Stadionatmosphäre

• Umfangreiche Lizenzen & Teams

• Beliebte Modi wie Karriere, Ultimate Team und Online-Matches

Gerade im Hinblick auf die WM 2026 gewinnt das Spiel zusätzlich an Reiz – viele Spieler nutzen es, um Turniere nachzuspielen oder eigene Szenarien zu erstellen.

PS5 vs. Switch: Welche Version passt zu Ihnen?

Die Wahl hängt stark davon ab, wie Sie spielen möchten.

Die PS5-Version bietet:

• Deutlich bessere Grafik

• Flüssigeres Gameplay

• Intensiveres Stadionerlebnis

Die Switch-Version punktet dagegen mit:

• Mobilität und Flexibilität

• Schnellen Matches unterwegs

• Einfacher Einstieg

Warum sich der Kauf jetzt besonders lohnt

Große Fußballturniere wie die WM sorgen traditionell für steigende Nachfrage. Erfahrungsgemäß gilt:

• Preise sinken vor dem Turnier

• steigen aber oft wieder während der WM

• besonders beliebte Titel werden schnell teurer

Das bedeutet: Jetzt ist einer der besten Zeitpunkte zum Kaufen, bevor die Nachfrage weiter anzieht.

Fazit

EA SPORTS FC 26 ist auch dieses Jahr wieder ein Pflichtkauf für Fußballfans. Besonders im Vorfeld der WM 2026 gewinnt das Spiel nochmals an Bedeutung.

Wenn Sie Wert auf maximale Grafik legen, greifen Sie zur PS5-Version.

Wenn Sie flexibel spielen möchten, ist die Switch-Version die bessere Wahl.

Durch die aktuellen Rabatte bekommen Sie in beiden Fällen ein sehr starkes Gesamtpaket zum attraktiven Preis – und sind perfekt für das Fußballjahr 2026 vorbereitet.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.