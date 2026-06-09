Das neue iPad Pro M5 jetzt stark reduziert!

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Apple iPad Pro 11" M5 mit 256 GB ist derzeit deutlich reduziert erhältlich – und gehört schon jetzt zu den gefragtesten Premium-Tablets überhaupt. Apple-Fans aufgepasst: Auf Amazon sorgt aktuell ein besonders exklusives Angebot für Aufsehen. Das neueist derzeit deutlich reduziert erhältlich – und gehört schon jetzt zu den gefragtesten Premium-Tablets überhaupt.

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Statt 1.108,24 Euro kostet das High-End-iPad aktuell nur noch 967,06 Euro. Damit sparen Käufer momentan starke 13 % auf eines der modernsten Apple-Geräte überhaupt.

Das wohl stärkste iPad aller Zeiten

Mit dem neuen M5-Chip hebt Apple das iPad Pro auf ein völlig neues Leistungsniveau. Apps starten blitzschnell, Multitasking läuft extrem flüssig und selbst anspruchsvolle Aufgaben wie Bildbearbeitung, Videoschnitt oder Gaming wirken mühelos.

Gerade deshalb gilt das iPad Pro aktuell für viele als echter Laptop-Ersatz.

Ultra Retina XDR Display sorgt für Premium-Feeling

Apple 11" iPad Pro M5, 256 GB: Ultra Retina XDR Display © Apple

Besonders beeindruckend ist das brillante Ultra Retina XDR Display. Farben wirken extrem intensiv, Schwarzwerte tief und Inhalte außergewöhnlich scharf.

Egal ob Netflix, YouTube, Gaming oder kreatives Arbeiten:

Das Display zählt aktuell zu den besten überhaupt im Tablet-Bereich.

Apple 11" iPad Pro M5, 256 GB: Ultra Retina XDR Display © Apple

Perfekt für Alltag, Arbeit & Entertainment

Das iPad Pro richtet sich nicht nur an Technikfans, sondern auch an Menschen, die ein vielseitiges Premium-Gerät suchen.

Dank langer Akkulaufzeit begleitet das Tablet problemlos durch den ganzen Tag – egal ob im Büro, unterwegs oder zuhause auf der Couch.

Zusätzlich sorgen die 12-MP-Kameras, die Frontkamera im Querformat und der integrierte LiDAR-Scanner für moderne Funktionen, die man sonst oft nur aus Profi-Geräten kennt.

Warum der Deal gerade so spannend ist

Apple-Produkte gehören auf Amazon traditionell zu den meistgesuchten Technik-Angeboten überhaupt. Besonders neue Premium-Geräte wie das iPad Pro werden nur selten deutlich reduziert angeboten.

Genau deshalb sorgt dieses Angebot aktuell für besonders viel Aufmerksamkeit.

Vor allem weil viele Käufer schon länger auf einen besseren Preis für das neue M5-iPad gewartet haben.

Fazit

Wenn Sie aktuell nach einem leistungsstarken Premium-Tablet suchen, das Design, Performance und modernste Technik kombiniert, könnte jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Kauf sein.

Das Apple iPad Pro M5 gehört derzeit definitiv zu den exklusivsten Amazon-Deals im Technikbereich.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.