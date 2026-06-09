Amazon-Deal!
Das neue iPad Pro M5 jetzt stark reduziert!
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Statt 1.108,24 Euro kostet das High-End-iPad aktuell nur noch 967,06 Euro. Damit sparen Käufer momentan starke 13 % auf eines der modernsten Apple-Geräte überhaupt.
Das wohl stärkste iPad aller Zeiten
Mit dem neuen M5-Chip hebt Apple das iPad Pro auf ein völlig neues Leistungsniveau. Apps starten blitzschnell, Multitasking läuft extrem flüssig und selbst anspruchsvolle Aufgaben wie Bildbearbeitung, Videoschnitt oder Gaming wirken mühelos.
Gerade deshalb gilt das iPad Pro aktuell für viele als echter Laptop-Ersatz.
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Ultra Retina XDR Display sorgt für Premium-Feeling
Besonders beeindruckend ist das brillante Ultra Retina XDR Display. Farben wirken extrem intensiv, Schwarzwerte tief und Inhalte außergewöhnlich scharf.
Egal ob Netflix, YouTube, Gaming oder kreatives Arbeiten:
Das Display zählt aktuell zu den besten überhaupt im Tablet-Bereich.
Perfekt für Alltag, Arbeit & Entertainment
Das iPad Pro richtet sich nicht nur an Technikfans, sondern auch an Menschen, die ein vielseitiges Premium-Gerät suchen.
Dank langer Akkulaufzeit begleitet das Tablet problemlos durch den ganzen Tag – egal ob im Büro, unterwegs oder zuhause auf der Couch.
Zusätzlich sorgen die 12-MP-Kameras, die Frontkamera im Querformat und der integrierte LiDAR-Scanner für moderne Funktionen, die man sonst oft nur aus Profi-Geräten kennt.
Warum der Deal gerade so spannend ist
Apple-Produkte gehören auf Amazon traditionell zu den meistgesuchten Technik-Angeboten überhaupt. Besonders neue Premium-Geräte wie das iPad Pro werden nur selten deutlich reduziert angeboten.
Genau deshalb sorgt dieses Angebot aktuell für besonders viel Aufmerksamkeit.
Vor allem weil viele Käufer schon länger auf einen besseren Preis für das neue M5-iPad gewartet haben.
Fazit
Wenn Sie aktuell nach einem leistungsstarken Premium-Tablet suchen, das Design, Performance und modernste Technik kombiniert, könnte jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Kauf sein.
Das Apple iPad Pro M5 gehört derzeit definitiv zu den exklusivsten Amazon-Deals im Technikbereich.
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