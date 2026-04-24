Dieser Fensterputzroboter ist aktuell unsere Empfehlung!

Die Redaktion hat das Gerät ausführlich getestet und geprüft, ob es im Alltag wirklich überzeugt. Besonders interessant für Sie: Mit dem Gutscheincode OE24 können Sie sich aktuell zusätzlichen Rabatt sichern und den Preis weiter drücken.

Die Redaktion hat das Gerät ausführlich getestet und geprüft, ob es im Alltag wirklich überzeugt.

Reinigung im Alltag: Überzeugt das Ergebnis?

Im Praxiseinsatz zeigt sich schnell, dass der WINBOT Mini kein reines Technik-Gadget ist, sondern tatsächlich einen praktischen Mehrwert im Haushalt bietet. Besonders bei regelmäßig gereinigten Fenstern liefert er sehr gute Ergebnisse.

Die Kombination aus Ultraschall-Sprühfunktion und gleichmäßiger Bewegung sorgt dafür, dass Schmutz effektiv gelöst und verteilt wird, ohne Schlieren zu hinterlassen.

Gerade bei:

• Staub

• Pollen

• Fingerabdrücken

• leichten Wasserflecken

Fensterputzroboter ECOVACS WINBOT MINI © Chip Store / KI

arbeitet der Roboter zuverlässig und sichtbar gründlich.

Bei stärkeren Verschmutzungen (z. B. nach Regen oder längerer Vernachlässigung) empfiehlt sich ein zweiter Durchgang oder die Nutzung des Fleckenmodus, der gezielter reinigt.

Technik im Detail: Was steckt drin?

Der WINBOT Mini punktet vor allem durch seine durchdachte technische Ausstattung:

• 7.500 Pa Saugkraft sorgen für sicheren Halt – auch bei größeren Scheiben

• Die Ultraschall-Sprühfunktion verteilt die Reinigungslösung besonders fein

• Drei Reinigungsmodi ermöglichen Anpassung an verschiedene Verschmutzungsgrade

• Automatische Navigation sorgt für systematisches Abfahren der Fläche

• Nach Abschluss kehrt das Gerät automatisch zur Startposition zurück

Ein wichtiger Sicherheitsaspekt ist der integrierte Notstromakku, der bis zu 30 Minuten überbrückt, falls die Stromzufuhr unterbrochen wird. Ergänzt wird das Ganze durch ein 4,7 Meter langes Kabel, das ausreichend Reichweite bietet.

Fensterputzroboter ECOVACS WINBOT MINI © Chip Store

Design & Handhabung

Mit seinen kompakten Maßen (215 × 215 × 55 mm) und einem Gewicht von nur 1,3 kg gehört der WINBOT Mini zu den handlicheren Geräten seiner Klasse.

Das macht sich vor allem in der Praxis bemerkbar:

• Einfaches Anbringen am Fenster

• Gute Handhabung auch bei kleineren Flächen

• Ideal für Wohnungen mit vielen Fenstern oder schwer erreichbaren Stellen

Auch die Bedienung ist bewusst einfach gehalten, sodass Sie ohne lange Einarbeitung starten können.

Für wen ist der WINBOT Mini sinnvoll?

Der Fensterroboter lohnt sich besonders für Sie, wenn:

• Sie große oder viele Fensterflächen haben

• Sie sich das regelmäßige Putzen deutlich erleichtern möchten

• Sie Wert auf gleichmäßige, saubere Ergebnisse ohne großen Aufwand legen

Gerade in hellen Wohnungen oder Häusern mit viel Glas spielt das Gerät seine Stärken voll aus.

Preis-Leistung & Angebot

29,00 € statt 299,00 € (-23,41%) erhältlich. Damit liegt er im soliden Mittelfeld der Fensterroboter.

Ein Pluspunkt ist das exklusive Bundle mit 1 Liter Reinigungslösung, wodurch Sie direkt starten können. Mit dem Gutscheincode OE24 erhalten Sie zusätzlich einen weiteren Rabatt – das macht das Angebot aktuell besonders attraktiv.

Fazit der Redaktion

Der ECOVACS WINBOT Mini überzeugt im Test vor allem durch seine Zuverlässigkeit, einfache Bedienung und solide Reinigungsleistung. Er ersetzt zwar nicht in jeder Situation die manuelle Reinigung vollständig, reduziert den Aufwand jedoch erheblich.

Wenn Sie regelmäßig Fenster putzen und sich dabei Zeit und Mühe sparen möchten, ist der WINBOT Mini eine durchdachte und moderne Lösung, die sich im Alltag schnell bezahlt macht. Besonders in Kombination mit dem OE24-Gutscheincode wird das Gesamtpaket noch einmal deutlich interessanter.

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