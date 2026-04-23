Sind das wirklich die besten Laufschuhe? Wir haben den HOKA Bondi 9 getestet

Die Frage, ob der HOKA Bondi 9 Wide zu den besten Laufschuhen gehört, lässt sich nicht pauschal beantworten – aber aus Sicht der Redaktion gehört er ganz klar zu den stärksten Komfort-Schuhen auf dem Markt.

Im Test lag der Fokus vor allem auf drei Punkten: Dämpfung, Stabilität und Alltagstauglichkeit. Und genau hier spielt der Bondi 9 seine Stärken aus.

Maximale Dämpfung – aber kontrolliert

Die auffällige, dicke Sohle ist nicht nur ein Designmerkmal. In der Praxis sorgt sie für eine der weichsten Dämpfungen im aktuellen Running-Segment. Besonders auf Asphalt oder bei längeren Läufen werden Stöße deutlich reduziert.

Interessant aus Expertensicht:

Trotz der weichen Dämpfung wirkt der Schuh nicht schwammig. HOKA schafft es, ein stabiles Laufgefühl zu vermitteln – ein Punkt, an dem viele andere maximal gedämpfte Schuhe scheitern.

HOKA Herren Laufschuhe Bondi 9 Wide © Amazon

Für wen der Schuh wirklich gemacht ist

Die Redaktion sieht den größten Mehrwert bei:

• Läufern mit Gelenkproblemen oder höherem Körpergewicht

• Einsteigern, die einen fehlerverzeihenden Schuh suchen

• Läufern, die viele Kilometer auf hartem Untergrund zurücklegen

• allen, die bewusst auf Komfort statt Geschwindigkeit setzen

Die Wide-Version ist dabei ein entscheidender Vorteil. Gerade wenn Sie breitere Füße haben, bietet der Schuh spürbar mehr Platz im Vorfußbereich – ohne an Halt zu verlieren.

Alltag vs. Performance

Ein wichtiger Punkt aus dem Test:

Der Bondi 9 ist kein klassischer Performance-Schuh. Für schnelle Intervalle oder Wettkämpfe wirkt er etwas schwer und weniger dynamisch.

Dafür überzeugt er umso mehr im Alltag:

Ob Spaziergänge, lange Läufe oder sogar im Job – der Schuh ist extrem vielseitig einsetzbar und bleibt auch nach Stunden komfortabel.

HOKA Herren Laufschuhe Bondi 9 Wide © Amazon

Verarbeitung und Preis-Leistung

Mit einem Preis von rund 125,95 € bewegt sich der Bondi 9 im mittleren bis gehobenen Segment.

Die Verarbeitung wirkt hochwertig, die Materialien langlebig und die Sohle zeigt im Test eine gute Haltbarkeit. Aus redaktioneller Sicht ist das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr solide, vor allem wenn Sie gezielt nach Komfort suchen.

Fazit der Redaktion

Der HOKA Bondi 9 ist kein Allround-Wunder für jeden Läufer – aber in seiner Kategorie gehört er zur Spitze.

Wenn Sie maximale Dämpfung, Stabilität und Komfort suchen, bekommen Sie hier einen Schuh, der sich deutlich von klassischen Laufschuhen abhebt. Für viele ist er nicht der schnellste – aber möglicherweise der angenehmste Schuh, den Sie je gelaufen sind.

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