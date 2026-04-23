Samsung Galaxy Tab A11+ reduziert: Angebote jetzt vergleichen!

Wenn Sie aktuell auf idealo.at nach dem Samsung Galaxy Tab A11+ suchen, sehen Sie schnell: Die Preise beginnen bereits bei rund 197 Euro. Damit liegt das Gerät deutlich unter vielen vergleichbaren Tablets.

Die entscheidende Frage ist jedoch nicht, ob es günstig ist – sondern ob es auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Ausstattung und Einordnung

Das Tablet bietet ein 11-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 90 Hz. Gerade diese 90 Hz sind in dieser Preisklasse nicht selbstverständlich und sorgen im Alltag für ein deutlich flüssigeres Gefühl beim Scrollen oder Navigieren.

Samsung Galaxy Tab A11+ 128GB WiFi grau © idealo.at / KI

Mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher ist das Gerät solide ausgestattet. Für typische Anwendungen wie Streaming, Surfen, Office oder einfache Apps reicht das vollkommen aus. Der Speicher lässt sich zusätzlich per microSD erweitern, was langfristig ein klarer Vorteil ist.

Auch die Akkulaufzeit ist auf Alltag ausgelegt. Das Tablet ist damit eher ein verlässlicher Begleiter für mehrere Stunden Nutzung als ein reines High-End-Gerät.

Preisanalyse über idealo.at

Ein Blick auf idealo.at zeigt, dass sich der aktuelle Preis bereits im unteren Bereich bewegt. Viele Tablets dieser Kategorie liegen normalerweise eher zwischen 220 und 280 €.

Das bedeutet:

Sie kaufen das Gerät aktuell nicht einfach nur günstig, sondern nahe am Bestpreisniveau.

Genau hier liegt der Unterschied zwischen billig und günstig. Das Tablet bietet eine solide Ausstattung und fällt gleichzeitig preislich unter den üblichen Marktbereich.

Samsung Galaxy Tab A11+ 128GB WiFi grau © idealo.at / KI

Experteneinschätzung

Aus technischer Sicht ist das Galaxy Tab A11+ klar als Mittelklasse-Gerät positioniert. Die Stärke liegt nicht in einzelnen High-End-Features, sondern in der Gesamtbalance.

Das Display ist für den Preis überdurchschnittlich gut, der Speicher ausreichend dimensioniert und die Performance stabil für alltägliche Anwendungen. Für anspruchsvolles Gaming oder sehr intensive Nutzung ist das Gerät allerdings nicht ausgelegt.

Gerade deshalb ist es interessant: Es konzentriert sich auf das, was die meisten Nutzer wirklich brauchen, ohne unnötige Kosten zu erzeugen.

Fazit

Wenn sie ein zuverlässiges Tablet für Alltag, Streaming oder einfache Arbeit suchen, ist das Samsung Galaxy Tab A11+ aktuell eines der interessantesten Angebote auf idealo.at.

Der Preis liegt bereits in einem sehr guten Bereich, ohne dass Sie auf große Rabattaktionen warten müssen.

Es handelt sich nicht um ein Premium-Tablet – aber um eines der günstigsten guten Tablets, die Sie derzeit finden können.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.