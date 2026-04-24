Ist das neue Rihanna-Parfum sein Geld wert?

Das Fenty Beauty Eau De Parfum von Rihanna gehört zu den spannendsten Düften der letzten Jahre – und aktuell lohnt sich ein genauer Blick auf den Preis.

Laut idealo.at startet die 30ml-Variante bereits ab 45,99 €, was für ein Celebrity-High-End-Parfum durchaus attraktiv ist.

Doch stellt sich die entscheidende Frage: Bekommen Sie hier wirklich Qualität – oder zahlen Sie nur für den Namen?

Der Duft: Mehr als nur Promi-Marketing

Rihanna hat mit Fenty Beauty nicht einfach nur ein weiteres Parfum auf den Markt gebracht, sondern bewusst auf einen eigenständigen, wiedererkennbaren Duftcharakter gesetzt.

Der Duft wird oft als:

• warm und würzig

• leicht süßlich-holzig

• mit einer luxuriösen Tiefe

Fenty Beauty Eau De Parfum © idealo.at / KI

beschrieben. Genau diese Kombination hebt ihn von vielen klassischen Designer-Düften ab, die oft austauschbar wirken.

Besonders auffällig: Das Parfum ist unisex tragbar, richtet sich also nicht strikt an ein Geschlecht – ein klarer Trend im Premium-Segment.

Preisvergleich: Lohnt sich der Kauf aktuell?

Mit einem Einstiegspreis von 45,99 € für 30 ml (ca. 1.533 €/Liter) bewegt sich das Fenty-Parfum im gehobenen Segment, bleibt aber unter vielen Luxusmarken.

Ein Blick auf idealo.at zeigt:

• Preise schwanken je nach Händler teils deutlich

• Aktionen oder Restposten können den Preis kurzfristig drücken

• größere Varianten (75 ml) bieten oft besseren Preis pro ml

Tipp: Wenn Sie flexibel sind, lohnt sich ein regelmäßiger Preischeck – gerade bei Parfum sind Rabatte häufig zeitlich begrenzt.

Flakon & Design: Minimalistisch, aber hochwertig

Auch optisch hebt sich das Parfum ab. Der Flakon wirkt:

• klar und modern

• hochwertig verarbeitet

• bewusst reduziert im Design

Das passt perfekt zur Markenstrategie von Fenty: Luxus ohne übertriebene Inszenierung.

Fenty Beauty Eau De Parfum © idealo.at / KI

Für wen lohnt sich das Parfum?

Das Fenty Beauty Eau De Parfum ist besonders interessant für Sie, wenn:

• Sie einen einzigartigen Duft suchen, der nicht jeder trägt

• Sie warme, tiefere Duftnoten bevorzugen

• Sie Wert auf Marke + Qualität legen

Weniger geeignet ist es, wenn Sie eher frische, leichte Sommerdüfte bevorzugen.

Fazit

Das Rihanna-Parfum ist mehr als nur ein Promi-Produkt. Es überzeugt durch einen eigenständigen Duft, hochwertiges Design und eine klare Positionierung im Premium-Bereich.

Beim aktuellen Einstiegspreis ab 45,99 € ist es kein Schnäppchen, aber im Vergleich zu anderen Luxus-Parfums durchaus fair bepreist.

Wenn Sie auf der Suche nach einem Duft sind, der auffällt und lange in Erinnerung bleibt, lohnt sich ein genauer Blick – und vor allem ein Preisvergleich auf idealo.at!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.