SPÖ-Krise: Vranitzy und Häupl als Zeichen der Einigkeit

Auf den Wiener Rathausplatz waren diesmal auch zwei ausgesprochene Parteilegenden zu sehen.

Er ist nach seinem Rückzug in den Ruhestand bei den 1.-Mai-Veranstaltungen der Wiener SPÖ nicht unbedingt ein Stammgast auf dem Rathausplatz gewesen. Doch am Sonntag, zu einem Zeitpunkt an dem die Partei intern zerstritten und in den Umfragen schwer unter Druck ist - da war er da: Franz Vranitzky (88), Bundeskanzler von 1986 bis 1997 - marschierte am Sonntag mit zum Rathausplatz. neben Vizebürgermeisterin Barbara Novak - sie ist die Vorsitzender der Döblinger SPÖ - zog er mit Krücken auf dem Rathausplatz ein. Und noch eine Parteilegende war gekommen: Michael Häupl (76) - Vorgänger den amtierenden Bürgermeisters Michael Ludwig - schützte sich vor der gleißenden Sonne mit einer Prada-Sonnenbrille.

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In der SPÖ waren auch in den letzten Wochen wieder Konflikte ausgebrochen: Dauer-Dissident Hans Peter Doskozil reizt die rote Sozialministerin, weil es gegen allen Spitalsplänen eine Herzchirurgie in seiner Heimatgemeinde Oberwart ausbaut. In NÖ scheiterte ein amateurhaft geplanter Putschversuch gegen Parteivorsitzenden Sven Hergovich. Und die steirische fetzt sich mit der Wiener SPÖ über Spitalspläne. Schlimmer kann's eigentlich kaum sein....