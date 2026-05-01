Segelflugzeug kurz nach Start abgestürzt

Kurz nach Start stürzte das Flugzeug ab: Beide Insassen wurden verletzt ins Spital eingeliefert.

OÖ. Zu dem furchtbaren Segelflugunfall kam es am Freitagmittag in Pupping (Bezirk Eferding). Dabei wurden ein 48-jähriger Pilot und sein 51-jähriger Passagier verletzt.

Flugzeugabsturz in Pupping (Bezirk Eferding). © laumat/Matthias Lauber

Flugzeugabsturz in Pupping (Bezirk Eferding). © FOTOKERSCHI / MARKUS HAUSER

Opfer aus Fluggerät befreit

Laut Auskunft der Polizei gab es beim Startvorgang Probleme mit der Seilwinde. Dadurch erreichte das Flugzeug nicht die erforderliche Geschwindigkeit und sackte nach dem Start wieder zu Boden. Die beiden Männer mussten von Einsatzkräften aus dem Fluggerät befreit werden.

Der Rettungsdienst – mit Kräften des Samariterbundes, des Roten Kreuzes sowie zwei Notärzten – übernahm die medizinische Erstversorgung direkt an der Unfallstelle. Anschließend wurden die Verletzten unter notärztlicher Begleitung in Krankenhäuser nach Linz gebracht. Laut Polizei wurde der Pilot aus dem Bezirk Linz-Land leicht, der Passagier aus dem Bezirk Grieskirchen schwer verletzt.