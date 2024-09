Wien-Flut: Strandbar Herrmann total verwüstet

Betreiber will am Mittwoch Kult-Lokal wieder aufsperren.

Unzählige beliebte Lokale entlang des Wiener Donaukanals sind von der Flut schwer getroffen. Bilder von der Strandbar Herrmann, wo der Wienfluss in den Donaukanal mündet, haben die Runde gemacht. „Das Wasser stand ungefähr einen Meter hoch am Gelände“, schilderte Rudi Konar, einer der Betreiber des Lokals. „Unser Pavillon blieb gerade noch über der Wasserlinie. Wir räumen gerade auf und befreien das Lager von einer Schicht Schlamm. Am Mittwoch sperren wir wieder auf.“

Vom Hochwasser verschont geblieben ist der Szene-Club Flex. „Wir sind im Trockenen“, hielt Geschäftsführer Thomas Eller fest. „Der Wasserpegel ist einen Meter unter der Vorkaimauer und sinkt ständig.“ Die gestrige Show des US-Rappers Benny The Butcher wurde ins B72 an den Gürtel verlegt, für die weitere Woche ist man guter Dinge.