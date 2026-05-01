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Mond
© APA/dpa/Carsten Koall

Heute 1. Vollmond

Blumenmond und Blue Moon: Mai bringt seltenes Himmelsspektakel

01.05.26, 19:49
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Der Mai 2026 hält für Himmelsbeobachter gleich mehrere besondere Momente bereit – allen voran zwei Vollmonde innerhalb eines Monats.  

Den Auftakt macht am 1. Mai der sogenannte Blumenmond, der im deutschsprachigen Raum auch als Wonnemond bekannt ist. Gegen 21 Uhr geht der vollständig beleuchtete Mond auf und begleitet die Nacht bis in die frühen Morgenstunden.

Seinen Namen verdankt der Mai-Vollmond jahrhundertealten Traditionen. Während „Wonnemond“ auf das mittelhochdeutsche Wort für Freude und die aufblühende Frühlingszeit zurückgeht, bezeichneten indigene Völker Nordamerikas ihn als „Blumenmond“ – inspiriert von der üppig blühenden Natur im Mai. Astronomisch haben diese Bezeichnungen zwar keine Bedeutung, sie spiegeln jedoch die enge Verbindung zwischen Naturbeobachtung und Kultur wider.

Der Mond selbst fasziniert seit jeher durch seine wechselnden Phasen, ein Ergebnis seiner Umlaufbahn um die Erde und der wechselnden Beleuchtung durch die Sonne. Ein Vollmond entsteht dabei, wenn die Erde genau zwischen Sonne und Mond steht – ein klassisches Beispiel für die Mondphase. Laut Daten von timeanddate.com tritt dieses Ereignis im Schnitt alle 29,5 Tage auf.

Zwei Vollmonde in einem Monat

Eine Besonderheit im Mai 2026 ist jedoch der zweite Vollmond am 31. Mai. Dieses seltene Phänomen wird als Blue Moon bezeichnet – angelehnt an die englische Redewendung „once in a blue moon“, also „alle Jubeljahre“.

Zwei Vollmonde in einem Monat sind relativ selten und machen den Mai zu einem besonderen Zeitraum für Sternfreunde. Gute Beobachtungsbedingungen vorausgesetzt, bietet sich somit gleich zweimal die Gelegenheit, den Erdtrabanten in seiner vollen Pracht zu erleben – ein stilles, aber eindrucksvolles Naturschauspiel am Nachthimmel.

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