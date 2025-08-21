Alles zu oe24VIP
Martin Hos Tochter Ivy modelt für Steffl
© Instagram/Steffl Department Store

Nachwuchs

Model-Debüt für Martin Hos Tochter Ivy (7)

21.08.25, 14:05
Teilen

Die ältere Tochter von Martin Ho und Ivana Essl tritt in die Fußstapfen ihrer Mutter und hat bereits ihre erste große Kampagne für den Steffl Department Store geshootet. 

Mit gerade einmal sieben Jahren tritt Ivy, die gemeinsame Tochter von Szenegastronom Martin Ho und seiner Ex-Partnerin Ivana Essl, in die Fußstapfen ihrer Mutter. Für die große „Back to School“-Kampagne des Wiener Traditionshauses Steffl Department Store wurde die Kleine als Model gebucht – und sorgt damit für Aufsehen in der Wiener Modewelt.

Kunterbunte Modewelt

Unter dem Motto „Zwischen Karussell und Zuckerwatte trifft High Fashion auf Kinderspaß. Perfekt gestylt für große Abenteuer!“ präsentiert das Modehaus auf Instagram ein Video, in dem Ivy in verschiedensten Outfits und Posen zu sehen ist – mal verspielt, mal cool, aber immer perfekt inszeniert. Dabei erinnert sie schon fast an eine kleine Erwachsene. 

 


 

Mama Ivana, die selbst seit Jahren international als Model erfolgreich ist, teilte die Kampagne stolz auf ihrem Instagram-Account. Auch Papa Martin zeigte sich erfreut über das frühe Mode-Debüt seiner Tochter.

 


  

 

Mit diesem Auftritt beweist Ivy, dass das Gespür für Fashion offenbar in der Familie liegt. Ob die Siebenjährige tatsächlich eine Karriere im Modelbusiness anstrebt oder es vorerst bei einzelnen Projekten bleibt, wird sich zeigen – für Schlagzeilen sorgt sie jedenfalls schon jetzt.

