Alaba, RAF Camora & Co: Stars feiern 10. Jubiläum von Hos VIEiPEE

Die Stars gratulieren Martin Ho und dem neuen Manager zu einer Dekade. Der Hip-Hop-Klub im Prater hat die Szene geprägt.

Der Wiener Szene-Club VIEiPEE feierte am vergangenen Samstag sein zehnjähriges Bestehen – und das standesgemäß mit einer Party, wie sie selbst die Hauptstadt selten erlebt. Unter dem Motto „All Black“ versammelte sich eine hochkarätige Gästeschar, um eine Dekade Wiener Nachtleben der besonderen Art zu würdigen.

Seit seiner Eröffnung im Jahr 2014 ist das VIEiPEE weit mehr als nur ein Club: Es gilt als Fixstern der heimischen Clubszene und Treffpunkt für nationale wie internationale Größen aus Entertainment, Kunst, Sport und Gesellschaft. In den vergangenen zehn Jahren gingen hier die Stars ein und aus – von der Wiener Szene bis zur internationalen Prominenz.

Videobotschaften von Promi-Freunden

Zum Jubiläum ließen sich auch Martin Hos prominente Freunde nicht lumpen: Unter anderem David Alaba, RAF Camora und weitere Weggefährten gratulierten per Videobotschaft. Die Clips wurden im Club gezeigt und sorgten für Begeisterung unter den Gästen.

RAF Camora schickte Geburtstagsgrüße per Videobotschaft. Der Rapper ist ein gerngesehener Gast in Martin Hos Klub. © zVg ×

Party bis in die frühen Morgenstunden

Ganz in Schwarz gekleidet – dem Dresscode „All Black“ entsprechend – tanzten die Gäste bis in die frühen Morgenstunden. Der Club wurde dafür aufwendig in Szene gesetzt, mit Lichtinstallationen, Soundsystem auf höchstem Niveau und durchkomponiertem Ambiente.

Die Veranstaltung spiegelte das wider, wofür das VIEiPEE seit einem Jahrzehnt steht: stilvolle Exklusivität, internationale Einflüsse und kompromisslose Partyqualität.

Ausblick auf das nächste Jahrzehnt.





Martin Ho, Unternehmer und Kreativkopf hinter dem VIEiPEE, zeigte sich während des Abends präsent, ließ den Gästen jedoch den Vortritt auf der Bühne. Offizielles Programm gab es bewusst kaum – die Nacht stand ganz im Zeichen der Musik, der Gäste und der gemeinsamen Erinnerung an zehn Jahre Clubgeschichte.