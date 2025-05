Fanta 4 und Pizzera & Jaus übernehmen das Steinertor

Am Freitag und Samstag kulminiert das Festival am Steinertor in Krems in einem musikalischen Doppelschlag, der längst die Grenzen der Stadt sprengt. Auf der Bühne stehen Die Fantastischen Vier und das Duo Pizzera & Jaus. Zwei Acts, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten.

Was am Mittwoch mit Michael Mittermeiers Rückblick auf die Zukunft begonnen hat und heute mit Jan Dely & Disko No. 1 weitergeht, endet mit einem Echo aus Euphorie und Ekstase. Der Freitag verspricht pure Energie. Wenn Smudo, Thomas D, Michi Beck und And.Ypsilon die Bühne betreten, steht Krems Kopf. Über 30 Jahre Bühnenerfahrung, der Soundtrack einer ganzen Generation und eine Performance, die immer noch knallt wie am ersten Tag. Die Fantastischen Vier bringen nicht nur Klassiker wie "Die da!?!", "MfG" oder "Troy". Sie bringen Geschichte, verpackt in Beats und Botschaften. Ihr Auftritt wird zum Zeitraffer durch drei Jahrzehnte deutscher Popkultur. Im Vorprogramm sorgt Andreas Gabauer mit poppigem Funk für die perfekte Einstimmung. Dann übernehmen die Hip-Hop-Pioniere das Kommando. Und machen Krems zur Hauptstadt des Sprechgesangs. Pizzera & Jaus zünden das Festivalfinale Der Samstag gehört Pizzera & Jaus. Und ganz Krems scheint es zu wissen. 4.500 Karten sind restlos vergriffen. Wer leer ausgeht, kann dennoch dabei sein. Radio NÖ überträgt ab 20 Uhr live. Was das Publikum erwartet, ist mehr als ein Konzert. Es ist ein Feuerwerk aus Wortwitz, Musik und purer Lebensfreude. Musikkabarett, das berührt, begeistert und befreit. Zwischen Selbstironie und tiefem Gefühl erzählen Pizzera & Jaus vom Leben, vom Lieben und vom Loslassen. Zuvor bringt Laura Bilgeri mit poppiger Melancholie die Bühne zum Schwingen. Danach entlädt sich der Abend in einem Strudel aus Ekstase und Poesie. Zum Höhepunkt steht am Samstag das Duo Pizzera & Jaus auf der Bühne. © APA/FLORIAN WIESER × 15.000 Gäste werden erwartet Veranstalter Julian Seidl rechnet mit 15.000 Gästen. Regen? Unwahrscheinlich. Und wenn doch, gibt es im VIP-Bereich Schirme. Für alle anderen stehen Regenponchos bereit. Die Stimmung ist ohnehin schon überkochend. Seit 2019 bringt das Festival am Steinertor den Sommer in die Kremser Innenstadt. Vier Tage lang Kabarett, Musik und Gemeinschaft. Zwei Nächte, die in Erinnerung bleiben. Denn was auf der Bühne passiert, ist nicht einfach Unterhaltung. Es ist Gefühl zum Anfassen. Musik zum Mitleben. Und ein Erlebnis, das noch lange nachklingt.