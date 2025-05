Katja Krasavice verliert Schein: Betrunken am Steuer!

Katja Krasavice verliert ihren Führerschein! Und das, weil sie betrunken am Steuer erwischt wurde. Sie ist eine der bekanntesten Rapperinnen Deutschlands und fällt vor allem aufgrund ihrer Freizügigkeit auf. Was genau ist passiert?

Sie ist bekannt für Hits wie „Boss Bitch“ und „Pussy Power“, fiel in Vergangenheit immer mit provokanten Aussagen und Outfits auf.

Jetzt wurde sie Mittwochnacht in Leipzig mit über 1,1 Promille am Steuer erwischt. Die Musikerin war in ihrer Heimat unterwegs. Nach einigen Drinks stieg sie dann ins eigene Auto, statt sich abholen zu lassen. Gegen 3 Uhr morgens fiel Krasavice einer Polizeistreife im Revierbereich Leipzig-Südwest auf., wie deutsche Medien berichten.

Wie die deutsche Bild-Zeitung berichtet, soll die Influencerin mit hohem Tempo durch die Innenstadt gerast sein, sogar mehrere rote Ampeln missachtet haben. Die Polizei stoppte den BMW und unterzog die Fahrerin einem Alkoholtest, der dann positiv ausfiel und besonders negative Konsequenzen für die prominente Fahrerin hatte.

Der gemessene Alkoholwert überschreitet deutlich die 1,0-Promille-Grenze. Ab hier spricht der deutsche Gesetzgeber von einer Straftat. Nun ist der Schein weg, es folgen Geldstrafen, ein Fahrverbot und sogar eine Freiheitsstrafe steht im Raum!

Trotz ihrer Skandal-Figur in der Öffentlichkeit äußert sich Katja immer wieder reflektierter zu gewissen Themen. Auch hier entschuldigt sie sich anschließend öffentlich für ihre Tat bei ihren Fans:

„Das würde ich nie wieder machen. Ich bin bei einer Freundin gewesen, habe ein, zwei Drinks getrunken und bin dann Auto gefahren. Ich habe mich und andere gefährdet. Macht das nicht – geht gar nicht.“