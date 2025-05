Erzfeinde: Deshalb kracht es bald zwischen Musk und Trump

Elon Musk hat seine Rolle als einer der engsten Berater von US-Präsident Donald Trump beendet. Ein Experte ist überzeugt: Darum werden die zwei Machtplayer bald endgültig verfeindet sein.

„Die Höhle der Löwen“-Star und Unternehmer Carsten Maschmeyer schätzt das Verhältnis zwischen Elon Musk und Trump bei weitem nicht so freundschaftlich ein, wie die Öffentlichkeit glauben mag.

Elon Musk hatte als Sonderbeauftragter der US-Regierung das Department of Government Efficiency (DOGE) geleitet. Er wollte Bürokratie abbauen und das Regierungsbudget kürzen - zeigte sich dafür auch öffentlich mit einer Kettensäge.

Die Aufgaben erfüllte Musk nur zum Teil, nur einige Wochen nach seiner Funktion in der Regierung, wurde bekannt, dass er sich zurückzieht. Am Freitag verabschiedete sich Trump bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Weißen Haus von seinem Berater.

Musk kritisierte Trump laut

Erst vor einigen Tagen war Musks Kritik an den Entscheidungen Trumps lauter denn je: Er kritisierte einen Gesetzesentwurf für Steuersenkungen und verschärfte Einwanderungskontrollen.

"Zwei Narzissten - das geht nicht gut"

Maschmeyer spricht gegenüber der deutschen Bild-Zeitung einen Punkt an, der sich von Anfang an bereits abzeichnete: „Zwei Narzissten mit Riesen-Egos können auf Dauer nicht an einem Strang ziehen. Der mächtigste und der reichste Mann der Welt: Und beide wollen der Größte sein – das geht nicht gut.“

Dann ist es dich gegenteilige Haltug der beiden: Musk ist liberal und gegen große Gesetze, wohingegen Trump mit dem erwähnten Haushaltsgesetz genau das tut: Er "schränkt" ein, zumindest aus der Sicht Musks.

Verschiedene politische Einstellungen

Hinzu kommt Trumps Zollpolitik, die ebenso Musks politischer Einstellung widerspricht: Denn der Multiunternehmer Musk ist damit auch auf Trumps Zölle angewiesen.

„Musks Abkehr und seine aufkommende Kritik an der Politik wird Trump als Verrat auffassen. Er kennt nur zwei Gruppen: Loyale und Feinde", so Maschmeyer